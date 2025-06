È morto Francesco Zerbi, ex presidente della FMI e FIM: lutto nel motociclismo europeo e italiano

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

È morto all'età di 92 anni Francesco Zerbi, ex presidente della Federazione Motociclistica Italiana e della Federazione Internazionale di Motociclismo. È stato presidente della Fmi dal 1979 fino al 1996 e nel 1995 venne eletto presidente della Fim. Successivamente diventò presidente Onorario di entrambe gli enti oltre a essere nominato membro onorario della Fim Europe. Nel 1982, sotto la sua presidenza, nacque il Team Azzurro di velocità che successivamente divenne Team Italia.

Zerbi è stato una figura importantissima per il progresso della Federazione perché alla fine degli anni '80 fece partire i campionati delle minimoto e all'inizio degli anni '90 venne indetto il primo Trofeo Motocross Femminile 125cc.

Il ricordo di Federmoto: “Ha sempre amato la FMI”

Giovanni Copioli, attuale presidente della Fmi, ha commentato così la scomparsa di Zerbi: “Con dolore e rammarico abbiamo appreso della scomparsa di Francesco Zerbi, una figura di spicco per il motociclismo nazionale e internazionale. È stato in grado di portare progetti innovativi all’interno della Fmi e di darle un volto moderno. La sua profonda conoscenza del settore, le sue competenze e capacità relazionali lo hanno reso una figura stimata e amata da piloti, team, appassionati e addetti ai lavori. Ha ottenuto successo in tutti gli ambiti e ancora oggi molti risultati del suo lavoro sono tangibili. In questo momento di dolore sono vicino alla sua famiglia e ai suoi cari”.

"Mancherà moltissimo a tutta la famiglia FIM"

Anche il presidente della FIM, Jorge Viegas, ha porto le più sentite condoglianze alla famiglia di Francesco Zerbi e ha dichiarato in una nota ufficiale: "Siamo vicini ai suoi numerosi amici, alla FMI e alla FIM Europa; mancherà moltissimo a tutta la famiglia FIM".