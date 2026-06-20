Ai Ogura si prende la pole al GP Cechia: “Ora aspettative enormi, voglio fare la mia gara fino in fondo”

Ai Ogura (Aprilia Trackhouse) ha conquistato la pole al GP Cechia con una strepitosa Q2 davanti ad un altrettanto sorprendente Di Giannantonio: “Sprint e GP di domani le vere gare, ma lotterò”. E’ la sua prima pole assoluta in MotoGP.

Sul circuito di Brno per il GP Cechia in programma domani alle 15:00 la sorpresa è stata servita durante le due sessioni di qualifiche con Ai Ogura che si è preso una straordinaria quanto inaspettata pole, con il miglior tempo di fronte ad un altrettanto straordinario Di Giannantonio che ha completato la prima fila della griglia ufficiale di partenza.

Il giapponese ha saputo fare la differenza rispetto agli avversari nella Q2 facendo il vuoto dietro sè e lasciando la concorrenza a oltre 2 decimi, con gli altri piloti divisi per una questione minima di centesimi. Per Ogura si tratta della prima pole assoluta, non essendo mai stato in prima fila nella classe regina, ma sull'Aprilia non ufficiale è riuscito a piazzare la zampata giusta proprio oggi, riportando il Giappone in festa con un pilota del Sol Levante di nuovo davanti a tutti dopo 6 anni di attesa.

La felicità di Ogura: "Le vere gare sono nel pomeriggio e domani, lotterò"

"Sono ovviamente felicissimo per questa pole position" ha spiegato Ogura ancora incredulo da quanto fatto a Brno. "Oggi sono riuscito a disputare una bella gara di qualifica. Era uno degli obiettivi più importanti per questo weekend" ha ammesso ai microfoni Sky. "Non potrei essere più felice di così, ma come ben sappiamo le vere gare sono oggi pomeriggio e domani". La Sprint di oggi potrebbe confermare l'ottimo momento, in attesa di capire cosa accadrà nel GP in programma domenica. "Cosa mi aspetto?" ha concluso ancora il giapponese: "Vedendo il passo che ho a disposizione penso che potremo lottare per una buona posizione. Le aspettative sono alte io, però, voglio solo fare la mia prestazione poi vedremo".

Chi è Ai Ogura che ha riportato il Giappone in pole dopo 6 anni

Ai Ogura ha sorpreso tutti oggi a Brno con la sua prima pole in carriera ma non è un talento "precoce", tutt'altro. Ha iniziato subito ad andare in moto, ispirato dalla sorella maggiore Karen, poi ha intrapreso la carriera internazionale un po’ più tardi rispetto a tanti altri talenti asiatici ma è stato il primo pilota uscito dal programma "Asia Talent Cup" a diventare campione del mondo trionfando in Moto2 nel 2024 dopo aver sfiorato due titoli per pochissimo, uno in Moto3 e uno in Moto2. Nel 2025 è passato in MotoGP con il Team Trackhouse , con un primo anno da rookie di puro apprendimento per poi nel 2026 crescere moltissimo conquistando il primo podio giapponese in MotoGP dopo tanti anni giungendo terzo a Le Mans e ora prendendosi una stupefacente pole position a Brno, su un circuito che gli piace particolarmente.

La pole di Ogura e la griglia di partenza del GP Cechia di domenica

La migliore prestazione che ha determinato la griglia ufficiale, dunque, è stata fissata da Ai Ogura in Q2, col pilota del team Aprilia Trackhouse che ha fatto fermare i cronometri sul tempo di 1:51.139 con 211 millesimi di vantaggio su Fabio Di Giannantonio, mentre completa la prima fila Pecco Bagnaia a 244. Quarta posizione per Marco Bezzecchi a 289, quinta per Marc Marquez a 297, mentre in sesta troviamo Diogo Moreira a 552. Settima posizione per Raul Fernandez con un distacco di 633 millesimi, ottava per Pedro Acosta a 682, quindi nono Franco Morbidelli a 712, mentre completa la top10 Jorge Martin a 770.