Zeben Ramos muore a 23 anni dopo essere stato investito da un'auto: calcio spagnolo in lutto Tragedia nel calcio spagnolo: il 23enne difensore del Las Palmas Zeben Ramos è morto dopo due settimane di coma, in seguito alle gravi ferite riportate in un incidente stradale.

A cura di Paolo Fiorenza

Il calcio spagnolo è in lutto per la tragica fine di Zeben Ramos, calciatore del Las Palmas morto a 23 anni in seguito a un terribile incidente stradale. Il ragazzo era stato trasportato in ospedale in condizioni critiche dopo essere stato investito da un'auto un paio di settimane fa: sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza per un grave trauma cranico, era stato indotto in coma farmacologico nella speranza di miglioramenti che purtroppo non ci sono stati. Per Zeben non c'è stato nulla da fare: la nota del Las Palmas ha gettato nel profondo dolore tutta la comunità sportiva canaria.

Zeben Ramos era in coma dal 10 giugno dopo essere stato investito da una macchina

Il 10 giugno la società delle Canarie, appena retrocessa in seconda divisione, aveva dato notizia dell'incidente con un comunicato: "Zebensui (questo il suo nome completo, ndr), un giocatore della nostra squadra giovanile, è stato investito da un'auto ieri sera nel comune di Arucas e attualmente versa in condizioni critiche dopo aver riportato un grave trauma cranico. Si trova in condizioni critiche presso l'Ospedale Universitario Doctor Negrin di Gran Canaria, dove è ricoverato sotto cure mediche specialistiche. Il club desidera esprimere la sua vicinanza e il suo affetto a Zebensui, alla sua famiglia, ai suoi compagni di squadra e ai suoi cari in questo momento difficile e auspica una sua pronta e completa guarigione".

L'annuncio del Las Palmas: "Zeben è morto, non si ripreso dalle gravi ferite riportate"

Il ragazzo era stato posto in coma farmacologico e da allora non si è più risvegliato: inutili i tentativi fatti dai medici, le ferite riportate erano troppo gravi. La notizia del decesso di Ramos è stata data nelle scorse ore dal Las Palmas con un'altra nota: "L'UD Las Palmas annuncia con profondo dolore la scomparsa di Zebensui Ramos González, noto come Zeben, giocatore della squadra C del Las Palmas, all'età di 23 anni, dopo non essersi ancora ripreso dalle gravi ferite riportate in un tragico incidente avvenuto il 9 giugno nel comune di Arucas, nell'isola di Gran Canaria".

Chi era Zeben Ramos, difensore mancino di 23 anni

Il club canario ha poi raccontato chi era Zeben Ramos, non solo come calciatore: "Difensore mancino versatile e dal grande potenziale, Zeben si è distinto per il suo impegno, il suo carattere e la sua capacità di adattarsi a diverse posizioni all'interno della linea difensiva. Dopo aver militato in club come CD San ​​Isidro, UD Guia, Acodetti CF, SD Huesca, UD San ​​Fernando, CD Becerril e UD La Atalaya, è entrato a far parte del nostro settore giovanile proveniente dall'UD Villa Santa Brigida. Il suo lavoro costante e il suo atteggiamento dentro e fuori dal campo gli hanno permesso anche di allenarsi in diverse occasioni con il Las Palmas Atletico (la squadra riserve, ndr). L'UD Las Palmas desidera porgere le sue più sentite condoglianze alla sua famiglia, agli amici, ai compagni di squadra e a tutti coloro che hanno condiviso con lui il cammino della sua carriera sportiva. Tutta la famiglia ‘amarilla' si unisce al dolore per la perdita di Zeben. Sempre nel cuore dell'UD Las Palmas".