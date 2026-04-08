Mikel Landa costretto al ritiro al Giro dei Paesi Baschi: in gara è stato investito da un’auto medica

Il corridore della Soudal Quick-Step è stato costretto a lasciare la corsa dopo i gravi traumi riportati per un incidente alquanto assurdo: in piena discesa è stato urtato da un’auto medica che ha perso per un attimo il controllo. L’autista e la vettura sono state subito espulse dall’organizzazione.

Per Mikel Landa il Giro dei Paesi Baschi 2026 si conclude con la 2a tappa, dove è giunto al traguardo in condizioni fisiche pessime dopo la rovinosa caduta in discesa. Dove il corridore della Soudal Quick-Step è stato urtato in piena discesa da un'auto medica che cercava di recuperare sui fuggitivi, poco distante: un incidente assurdo che ha costretto il corridore basco a ritirarsi con la furia del suo team, esplosa poco dopo: "Si fa tanto per la sicurezza e poi accadono queste cose incomprensibili…". L'intera equipe sull'ammiraglia è stata poi immediatamente espulsa dalla gara da parte dell'organizzazione.

Un incidente brutale e pericoloso ancor più perché avvenuto mentre Mikel Landa non se lo aspettava. Perché non è derivato da un suo errore o distrazione ma a causa di una più che maldestra manovra di una ammiraglia che gli è passata vicino, mentre stava affrontando la discesa nel tentativo di recuperare sul gruppetto poco più avanti. Invece del ricongiungimento, il basco si è ritrovato a terra, catapultato dalla propria bici, urtato proprio dall'auto medica vicino a lui. E' bastato che la vettura, che aveva deciso di superarlo per andare a ridosso del gruppetto dei fuggitivi, toccasse l'erba umida per perdere per un istante il controllo e investire Landa.

Landa investito dall'auto medica: "Nemmeno una scusa… si parla di sicurezza e accadono queste cose"

"Nessuna frattura, ma dovrà fare ulteriori accertamenti" hanno confermato i dirigenti della Soudal Quick-Step che hanno soccorso Landa subito, mentre si trovava ancora a terra e lo hanno rimesso in piedi perché arrivasse fino al traguardo. Ma dopo i primi accertamenti e il monitoraggio ospedaliero si è capito che non avrebbe potuto prendere il via per la 3a tappa, costretto al ritiro.

Un ritiro dalle dinamiche inimmaginabili che ha scatenato anche l'ira del team che si è fatta subito sentire: "Cos'è successo? L'auto del medico ha semplicemente spinto Landa fuori strada in un tratto di discesa stretta e veloce", ha dichiarato Jurgen Foré, team manager a Het Nieuwsblad . "E non abbiamo ricevuto nemmeno una scusa. Era a soli 10 secondi dal gruppo davanti… Cosa pensava di fare l'auto medica, per recuperare terreno sui corridori in queste condizioni? A volte è davvero snervante! Facciamo di tutto per la sicurezza e poi succedono cose del genere. Come squadra, non ti resta nulla, ma ne paghi le conseguenze peggiori. Ora Mikel è in ospedale"

L'auto medica espulsa dal Giro dei Paesi Baschi

Alla guida del mezzo incriminato c'era uno dei medici della corsa, Santiago Bianco. E' stato immediatamente espulso dal Giro dei Paesi Baschi dall'organizzazione, insieme al suo staff a bordo dell'auto oltre ad aver ricevuto una sanzione pecuniaria e un cartellino giallo che, con i nuovi regolamenti, lo pone a serio rischio di squalifica in caso di ulteriori future infrazioni.