L’Ipswich torna in Premier League e festeggia con Ed Sheeran, scatenato negli spogliatoi

Il cantante inglese, uno dei più popolari al mondo, si è presentato negli spogliatoi dell’Ipswich Town. Ed Sheeran, che è anche socio del club, ha festeggiato il ritorno in Premier League della sua squadra del cuore.

Dopo il Coventry, guidato magistralmente da Frank Lampard, ha conquistato la promozione diretta in Premier League anche l'Ipswich Town, club storico che dopo un solo anno di purgatorio lascia la Championship. Promozione ottenuta per un punto sul Milwall e all'ultima giornata, di conseguenza grande festa alla quale ha partecipato anche il super tifoso, nonché socio di minoranza, Ed Sheeran, che si è unito ai grandi festeggiamenti.

L'Ipswich Town è in Premier League

Bisogna vincere per essere promossi. Contro il QPR che non aveva nulla da chiudere al campionato, l'Ipswich Town è entrato in campo carico a mille e dopo 9 minuti era già avanti di due gol. Partita blindata e chiusa poi nel finale con il gol del definitivo 3-0 che ha dato il là alla grande festa. L'Ipswich è tornato dove voleva e dove c'è stato a lungo decenni fa. L'ultima apparizione in Premier League è della scorsa stagione, 2024-2025, che si è chiusa con il penultimo posto e la retrocessione.

Ed Sheeran: socio e tifoso dell'Ipswich

Grande festa in campo con i tifosi e negli spogliatoi, dove con i calciatori c'è stato anche Ed Sheeran, tifoso vero dell'Ipswich che da un paio d'anni è anche un socio di minoranza del club. Un sogno che si era avverato, come disse letteralmente: "È il sogno di ogni tifoso di calcio diventare proprietario del club che supporta e mi sento davvero grato per questa opportunità". Considerato tutto a pieno titolo è entrato negli spogliatoi – da tifoso, personaggio noto e socio – per celebrare la promozione dell'Ipswich. I calciatori lo hanno accolto. Sheeran ha cantato e bevuto qualche birra con i calciatori che grosso modo sono suoi coetanei. Poi chissà se tornerà ad occuparsi anche di mercato, visto che già in passato è stato determinante nell'acquisto di un calciatore.