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Il Leicester vicino alla retrocessione in Terza Divisione: dal trionfo in Premier al rischio League One

Dalla storica vittoria in Premier League al rischio retrocessione in League One (Terza Divisione): il Leicester vede sfumare il ricorso contro la penalizzazione e scivola verso il baratro.
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A cura di Vito Lamorte
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Il Leicester vive uno dei momenti più drammatici della sua storia recente: il ricorso contro la penalizzazione di sei punti è stato respinto, cancellando di fatto l’ultima possibilità di ridurre l’impatto di una sanzione che pesa come un macigno sulla classifica e sul futuro del club. Ora la retrocessione in League One (Terza Divisione) è sempre più vicina.

La penalità era stata inflitta da una commissione indipendente lo scorso febbraio per violazioni delle regole del Fair Play Finanziario relative al triennio 2021-2024. Un provvedimento che aveva immediatamente ridisegnato la classifica e complicato una stagione già segnata da risultati negativi. Il club aveva provato a ribaltare la decisione fino all’ultimo grado di giudizio, ma senza successo.

Claudio Ranieri festeggia il titolo vinto con il Leicester in Premier League.
Claudio Ranieri festeggia il titolo vinto con il Leicester in Premier League.

In una breve comunicazione ufficiale, la società ha preso atto del verdetto del tribunale d’appello indipendente, confermando la validità della sanzione legata ai parametri di sostenibilità economica: "Riconosciamo che la decisione di una commissione indipendente di raccomandare una decurtazione di sei punti per il Club è stata confermata da un tribunale d'appello indipendente. La decisione, accettata dal Club, riguarda la nostra situazione di profitto e sostenibilità per il triennio che si concluderà a giugno 2024".

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Dalla vittoria in Premier all’incubo League One: Leicester, il tracollo è totale

Sul piano sportivo, lo scenario è altrettanto preoccupante. A cinque giornate dal termine della Championship, le “Foxes” si trovano invischiate nella zona retrocessione e vedono sempre più vicino lo spettro della discesa in League One, una caduta che avrebbe del clamoroso per un club abituato ben altri palcoscenici.

Il rendimento recente non lascia spazio all’ottimismo: una sola vittoria nelle ultime settimane e una serie di scontri diretti complicati contro avversarie come Swansea, Portsmouth, Hull City, Millwall e Blackburn rendono la rimonta estremamente difficile. Inoltre, nella prima parte della stagione, il Leicester ha raccolto appena quattro punti su quindici contro queste stesse squadre, un dato che fotografa le difficoltà attuali.

Il paradosso è evidente: appena dieci anni fa il Leicester scriveva una delle pagine più incredibili della storia del calcio vincendo la Premier League, trasformando un sogno impossibile in realtà. Oggi, invece, il rischio è quello di un doppio salto all’indietro che riporterebbe il club in una dimensione impensabile rispetto a quella gloria recente.

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