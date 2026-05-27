Manchester City e il rischio retrocessione dopo le 115 violazioni in Premier: le quote scendono

Le previsioni sul futuro del Manchester City cambiano in vista del verdetto sulle violazioni finanziarie, tra penalizzazioni di punti, multe e possibili revoche di titoli.

A giugno, al massimo entro questa estate, il Manchester City saprà se dovrà difendersi in appello oppure se la caverà per il rotto della cuffia rispetto alle accuse (ben 115 violazioni) per aver violato le normative finanziarie in un periodo compreso tra il 2009 e il 2018. Ecco perché sono stracciate le quote dei bookmakers (14/1 a fronte del 150/1 per Arsenal, Manchester United e Liverpool) sulla retrocessione dei Citizens nella prossima stagione, oltre a scontare una serie di sanzioni accessorie tra cui penalizzazioni di punti o, addirittura, la cancellazione di tutti i titoli vinti nel lasso di tempo incriminato.

Le accuse mosse nei confronti del Manchester City

Le imputazioni contestate sono di diverso tipo e gravità per azioni tutte mirate – secondo gli inquirenti – a ottenere un vantaggio sportivo: aver gonfiato i bilanci, pagato in nero allenatori e giocatori, reso documentazioni fasulle a Premier League e Uefa. Una situazione di incertezza assoluta che potrebbe presto dare uno scossone alla storia più recente del campionato inglese, con la squadra di Enzo Maresca (ha preso il posto di Pep Guardiola) che viene ritenuta molto più a rischio di finire in Championship rispetto a Crystal Palace, Nottingham Forest e persino Tottenham, che si sono salvate dalla retrocessione per un pelo in questa stagione.

Quali sanzioni rischiano i Citizens

Davvero il Manchester City corre il rischio di essere retrocesso? Sulla carta, sì. Anche se nella realtà potrebbe essere colpito da altre misure quali deduzione di punti (spalmata più stagioni), ammende pecuniarie, revoca di alcuni titoli, eventuali limiti sui trasferimenti. Sanzioni meno impattanti ma ugualmente severe e improntate a non destabilizzare troppo la competizione

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Quando arriverà il verdetto. Sono trascorsi più di 16-18 mesi dalla fine dell'udienza, e la commissione incaricata è ancora nella fase di elaborazione della decisione. Gli ultimi aggiornamenti indicano che il dispositivo è atteso nelle prossime settimane, poco dopo la conclusione della stagione 2025-2026 nella quale il Manchester City ha conteso il titolo di Premier League all'Arsenal. E in ogni caso, dopo il pronunciamento, la vicenda è destinata a prolungarsi di un altro paio di anni nell'ipotesi di ricorso da parte della società.

Quali sono le possibili sanzioni. La retrocessione è una delle ipotesi peggiori da regolamento. Ed è una punizione che in Inghilterra in molti ritengono poco plausibile perché sarebbe una misura senza precedenti. Molto più probabili, invece, ipotesi che vanno dalla deduzione di punti fino pesanti limitazioni al mercato trasferimenti, espulsione/sospensione dalla Premier League, risarcimenti ad altri club per danni. La "mazzata", però, arriverà subito considerato: diversi esperti sono convinti che la commissione sdoppierà il suo intervento: prima si esprimerà sulla colpevolezza o meno del Manchester City poi indicherà le sanzioni specifiche.

Cosa potrebbe accadere realmente. Gli scenari al riguardo sono 3, il più plausibile è questo: City riconosciuto colpevole per la maggior parte dei capi d'imputazione, sottrazione di punti consistente (con un range di almeno 60 punti), multa pesantissima e una revoca di alcuni titoli (al massimo 3). Dovesse prefigurarsi questa situazione, nella stagione 2026-2027 il Manchester si ritroverebbe coinvolto nella lotta per non retrocedere. Il secondo scenario prevede sanzioni meno severe (ammenda e deduzione di punti inferiore) ma solo gli avvocati del club riusciranno a smontare o depotenziare la maggior parte delle obiezioni. Infine, c'è l'opzione ritenuta meno probabile che va da un estremo all'altro: assoluzione oppure espulsione immediata senza appello.