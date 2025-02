video suggerito

Il Manchester City rischia la retrocessione: può arrivare una penalizzazione tra 60 e 100 punti Il Manchester City rischia la retrocessione: può arrivare una penalizzazione tra 60 e 100 punti per i 115 capi d’accusa legati al Fair Play Finanziario. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Vito Lamorte

10 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Manchester City rischia la retrocessione se il club dovesse essere dichiarato colpevole nel caso legato al Fair Play Finanziario: i Citizens potrebbero ricevere una penalizzazione compresa tra i 60 e i 100 punti, che vorrebbe dire aritmetica retrocessione in Championship.

Il club, sul quale pendono 115 capi d'accusa legati al Fair Play Finanziario, e nelle prossime settimane conoscerà il verdetto finale sul suo processo e scoprirà il suo futuro: la stagione è molto complicata per la squadra di Pep Guardiola ma le cose potrebbero peggiorare con la sentenza.

Il Manchester City rischia una penalizzazione tra 60 e 100 punti

In base ad alcune indiscrezioni che arriva dall'Inghilterra, il Manchester City rischia una una penalizzazione che va dai 60 ai 100 punti in classifica e quindi porterebbe ad una matematica retrocessione in seconda divisione. Sui Citizens pendono almeno 115 accuse e nelle prossime settimane si saprà qualcosa in più sul verdetto finale.

Leggi anche Vinicius non ne può più dei tifosi del Manchester City: la fugace vendetta pizzicata dalle telecamere

Nei giorni scorsi il Manchester City ha festeggiato per la decisione del tribunale di dichiarare nulle e illegittime le regole della Premier sulle sponsorizzazioni: il club non ha violato alcuna regola finanziaria e adesso altre società potranno richiedere enormi risarcimenti a catena.

Manchester City, le possibili sanzioni: dalla penalizzazione alla retrocessione

Il Manchester City attende il verdetto e sono diverse le possibili sanzioni, dalla penalizzazione in classifica al blocco del mercato fino all’espulsione alla retrocessione dalla Premier League.

Everton e Nottingham Forest hanno subito una penalizzazione in classifica nella stagione 2023-24 per alcune violazioni delle "Regole sui Profitti e la Sostenibilità" (Profitability and Sustainability Rules, PSR), ovvero ad un regolamento interno alla Premier League; mentre il Manchester City, nel caso in cui venisse ritenuto colpevole di aver infranto le norme del Fair Play Finanziario (regolamento della UEFA), la questione sarebbe molto più complessa e la sanzione sarebbe più dura.