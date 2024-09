video suggerito

Il Manchester City può essere escluso da tutte le competizioni: l’ipotesi che fa tremare il club Se dovesse essere ritenuto colpevole delle 115 presunte violazioni finanziarie il Manchester City si ritroverebbe tagliato da ogni cosa: con l’esclusione dal campionato rischiano anche le altre competizioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Manchester City rischia molto di più della retrocessione in Championship. Il "processo del secolo", come è stato denominato in Inghilterra, ha preso il via ufficialmente lo scorso lunedì e darà i suoi verdetti nella primavera del 2025 ma al momento le ipotesi peggiori si fanno largo con molta insistenza.

Se il club dovesse essere ritenuto colpevole di gravi violazioni delle norme finanziarie allora rischierebbe non soltanto di essere escluso dalla Premier League, ma da tutte le competizioni alle quali ha diritto a partecipare. Secondo il Telegraph infatti a rischio c'è praticamente ogni cosa: campionato, FA Cup, EFL Cup ma anche Champions League e Mondiale per Club.

Il City può essere escluso da tutte le competizioni

La pesantissima sanzione in questo momento sembra lontana, dato che nella storia del calcio non è mai accaduto che un club così grande venisse tagliato da ogni cosa. Ma è un'eventualità che si potrebbe verificare qualora il City dovesse essere colpevole dei 115 capi d'accusa che lo hanno portato in tribunale. I club rivali in Inghilterra sono convinti che una grande detrazione di punti possa essere una pena non sufficientemente severa ed è qui che entra in ballo la possibile squalifica da ogni competizione europea e mondiale.

E il regolamento delle competizioni non impedisce tale punizione: in FA Cup per esempio esiste una clausola secondo cui l'estromissione dal campionato di una squadra le impedirebbe di partecipare alla coppa. Non funziona allo stesso modo in Champions League dove questa precisa eventualità non è chiarita, ma resta comunque aperta la possibilità di squalifica.

E, seppure dovesse continuare a giocare le coppe europee, il Manchester City sarebbe fortemente penalizzato perché scenderebbe in campo soltanto per una manciata di partite all'anno, una prospettiva che inoltre non scalda i giocatori che lascerebbero in massa la società. In ogni caso resta un'ipotesi che verrà eventualmente valutata solo in caso di colpevolezza alla fine del lunghissimo processo.