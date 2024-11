Ed Sheeran cantante e uomo mercato: “Decisiva una sua chiamata per l’acquisto di un attaccante”

video suggerito

Ed Sheeran è uno dei cantanti più famosi al mondo, ha venduto decine di milioni di copie, ed è anche un grande appassionato di calcio. Sheeran è tifoso dell'Ipswich Town, la squadra della sua città, che ha nobili trascorsi, ma che nelle ultime due decadi ha passato tante stagioni in terza serie, ora è in Premier League e dalla scorsa estate ha tra i suoi azionisti anche il cantante inglese, che ha avuto anche un ruolo in un'operazione di mercato. Solo la sua presenza è bastata per sbloccare una trattativa per un attaccante.

La videochiamata decisiva prima del concerto con Taylor Swift

La notizia l'ha svelata l'amministratore delegato del club, Mark Ashton, che in un evento a Miami ha parlato del contributo del cantante, che ha portato alla chiusura della trattativa per Sammie Szmodics. L'aneddoto è davvero gustoso: "In estate, stavamo cercando di convincere un giocatore in particolare a unirsi alla squadra di calcio e ci siamo resi conto molto presto che era un tifoso di Ed Sheeran. Ed gli ha fatto una videochiamata prima di salire sul palco con Taylor Swift. Noi pensiamo che sia stata la chiave per raggiungere il nostro obiettivo".

Szmodics decisivo per le sorti dell'Ipswich Town

Il giorno seguente, che era quello dell'ultimo Ferragosto (data del concerto di Wembley di Taylor Swift con Sheeran), l'Ipswich ha presentato il nuovo acquisto, Szmodics, che nella passata stagione aveva realizzato 27 gol con il Blackburn Rovers in Championships.

Di sicuro l'attaccante irlandese ha avuto modo di conoscere bene uno dei suoi beniamini, e dopo aver segnato in rovesciata un gol pesantissimo per il successo per 2-1 dell'Ipswich sul Tottenham i due hanno pubblicato una foto assieme, postata sui social dell'attaccante che ha segnato finora 3 gol con l'Ipswich che lotterà per non retrocedere e che si ritrova un pelo sopra la zona caldissima.