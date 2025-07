Il Como ha speso quasi 100 milioni per i nuovi acquisti: un mercato esorbitante per Fabregas

Il mercato del Como procede a gonfie vele e il club spende più delle grandi squadre in Serie A: quali sono stati i nuovi innesti e quanto ha speso fin qui in questa sessione.

La regina di calciomercato in Italia è ancora una volta il Como, una società che continua a investire somme importanti per mettere a disposizione di Cesc Fabregas una squadra di alto livello, migliorata rispetto alla passata stagione dove era stata una delle grandi sorprese. Le aspettative si alzano sempre di più così come le ambizioni di tutto il club che sogna una crescita lineare già al secondo anno di Serie A, grazie anche al fatto di aver trattenuto gran parte dei suoi gioielli.

Il dato clamoroso è che fin qui i lombardi hanno investito quasi 100 milioni di euro, una cifra esorbitante e di gran lunga superiore rispetto a quella delle altre big del nostro campionato. Napoli, Inter, Milan e tutte le altre non arrivano a queste cifre, rese possibili grazie alle casse die fratelli Hartono, proprietari del Como e con un patrimonio da 48 miliardi di dollari.

Quanto ha speso il Como in questo mercato

Le grandi squadre della Serie A non riescono a stare dietro ai lombardi che hanno a disposizione una somma ingente da investire in questo mercato. Fin qui il Como ha speso circa 70 milioni di euro per acquistare sette giocatori, come Jesus Rodriguez, il più costoso con i suoi 22 milioni più 5 di bonus (e una percentuale sulla futura rivendita) e Baturina che invece è costato 18 milioni più 7 di bonus. Sono cifre importanti alle quali però vanno aggiunti i costi dei futuri acquisti, pronti per essere messi sotto contratto, oltre ai 50 milioni spesi invece nel mercato di gennaio.

Leggi anche Jake Paul ha speso tutti i 40 milioni guadagnati contro Mike Tyson comprando una sola cosa

La somma potrebbe lievitare notevolmente nei prossimi giorni dato che il club è vicino al ritorno a titolo definitivo di Perrone dal Manchester City, che costerà circa 13 milioni di euro, e anche all'arrivo di Davinson Sanchez che potrebbe portar via all'incirca altri 10 milioni di euro. Con questi due innesti il Como arriverebbe ai 100 milioni spesi nella sessione estiva di calciomercato, una cifra davvero esorbitante per il calcio italiano.