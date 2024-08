video suggerito

Ed Sheeran entra nel mondo del calcio: è socio dell’Ipswich, che piazza subito due colpi di mercato Il notissimo cantante inglese ha acquisito una quota di minoranza edell’Ipswich Town, club di Premier League per il quale fa il tifo. Contemporaneamente all’ingresso di Ed Sheeran l’Ipswich si è rinforzato sul mercato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il notissimo cantante inglese Ed Sheeran entra nel mondo del calcio e lo fa acquistando una partecipazione di minoranza dell'Ipswich Town, storico club inglese che in questa stagione torna a disputare la Premier League. L'annuncio lo ha dato l'Ipswich, che, casualmente, dopo l'arrivo in società di Ed Sheeran ha piazzato un colpo di mercato, e sta per chiuderne pure un altro.

Ed Sheeran acquista una quota di minoranza della sua squadra del cuore

Sheeran non ha bisogno di presentazioni, è uno dei cantanti più noti del pianeta, ha un successo strepitoso, ed ha anche una grande passione per il calcio. Nelle ultime grandi manifestazioni è stato di sostegno ai calciatori dell'Inghilterra, ora ha deciso di acquisire una quota piccola, in realtà, dell'1,4% del club, dopo essere già stato nel 2021 sponsor sia dalla squadra maschile che di quella femminile. Non entrerà però nel consiglio di amministrazione della società, avendo una partecipazione in un investimento passivo e minoritario: "Sono molto felice di aver acquisito una piccola percentuale della squadra di calcio della mia città natale, ha detto Sheeran. È il sogno di ogni tifoso di calcio di essere proprietario della squadra che sostiene".

L'Ipswich si rinforza sul mercato per il ritorno in Premier League

L'Ipswich Town è una squadra gloriosa che con il mito Bobby Robson visse i suoi anni migliori vincendo la FA Cup e soprattutto la Coppa Uefa (ha vinto anche un campionato a inizio degli anni '60). Ora dopo ventidue anni di purgatorio tra seconda e terza serie è in Premier con il giovane talento della panchina McKenna, che nelle ultime ore ha piazzato un bel colpo di mercato.

Leggi anche Il Manchester City rischia una penalizzazione storica per le violazioni finanziarie: può retrocedere

Perché dal Manchester City è stato preso, in prestito, il centrocampista Phillips, titolare dell'Inghilterra a Euro 2020 e vincitore anche della Champions League con il City. Ed è a un passo anche il centrocampista svedese del Napoli Jens Cajuste, che arriverà, pure lui, in prestito con diritto di riscatto per gli inglesi. Phillips potrà già esordire contro il Liverpool, nella partita in programma sabato 18 agosto, alle ore 13:30.