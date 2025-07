video suggerito

Di Natale riparte dalla Serie D, la nuova avventura nel mondo del calcio di Totò: sarà Club Manager Antonio Di Natale riparte dalla Serie D e intraprende una nuova avventura nel mondo del calcio: sarà Club Manager della Scafatese.

A cura di Vito Lamorte

Antonio Di Natale riparte dalla Serie D con un nuovo ruolo: sarà Club Manager della Scafatese, che milita nel campionato dilettanti. Dopo la breve parentesi da allenatore, prima come collaboratore e poi come guida tecnica, Totò si tuffa in questa nuova avventura come dirigente.

L'ex attaccante di Empoli, Udinese e della Nazionale Italiana metterà la sua grande esperienza al servizio della Scafatese per rafforzare la struttura societaria del club campano che punta al salto di categoria e al ritorno in Serie C, dopo la delusione della finale play-off persa contro la Reggina.

Di Natale è il nuovo club manager della Scafatese

L'annuncio ufficiale della Scafatese sui suoi profili social: "La Scafatese Calcio 1922 è lieta di annunciare 𝐀𝐧𝐭𝐨𝐧𝐢𝐨 𝐃𝐢 𝐍𝐚𝐭𝐚𝐥𝐞 come nuovo 𝐂𝐥𝐮𝐛 𝐌𝐚𝐧𝐚𝐠𝐞𝐫 per la Stagione 2025/26. Un nome che sicuramente nell'ambito calcistico non ha bisogno di presentazioni, anche alla luce dei suoi 209 gol in Serie A, i 2 titoli di capocannoniere nella massima serie e le 42 presenze con 11 reti in nazionale maggiore. Di Natale è pronto a mettere tutta la sua esperienza e professionalità al servizio della squadra canarina".

Queste le parole di Totò Di Natale in un video pubblicato sui canali social del club campano: "Ringrazio il presidente che mi ha dato la possibilità di venire in una società così importante, speriamo di fare un bel lavoro, di crescere tutti insieme e di arrivare ad un obiettivo importante che la società si è prefissata".

La squadra campana aveva creato un discreto hype intorno al nome del nuovo Club Manager spargendo degli indizi qua e là sui social prima della conferma ufficiale: dal video in cui venivano indicate le cifre della sua carriera da giocatore fino alla foto della scarpetta bianca che ha contraddistinto Totò Di Natale nei suoi anni come capitano e leader dell'Udinese.