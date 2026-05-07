Chi è Francesca Bodie, a 41 anni nuova presidentessa del Venezia e manager di fama internazionale

Francesca Bodie ha 41 anni ed è diventata la nuova presidentessa del Venezia. Nata a Como, è entrata nel club lagunare con suo padre Tim Leiweke. Si tratta di una manager di livello internazionale a livello sportivo.

Dopo il ritorno in Serie A, il Venezia ha annunciato la conclusione di un importante investimento guidato da Francesca Bodie e dal padre Tim Leiweke, due tra i professionisti più riconosciuti a livello internazionale nel settore dello sport, dello spettacolo e dello sviluppo immobiliare. Per il club lagunare si tratta di una raccolta di capitali complessiva che sfiora i 100 milioni di euro destinata a dare maggiore forza e solidità al club veneto che ha fatto subito ritorno in massima seria.

Tim Leiweke e sua figlia Francesca Bodie, sono entrati dunque nel club con il ruolo, rispettivamente di Co-Presidente del Comitato Operativo insieme a Rob Hamwee e di presidente del Venezia. Di fatto Francesca Bodie è la prima donna presidente della storia dei lagunari prendendo il posto di Duncan Niederauer il quale manterrà lo stesso un ruolo nella proprietà. Bodie è una figura di spicco, artefice di diversi e importanti progetti infrastrutturali e commerciali nel mondo dello sport come lo sviluppo di alcuni stadi nel mondo.

Francesca Bodie la nuova presidentessa del Venezia.

La storia di Francesca Bodie

Francesca Bodie è la Chief Operating Officer (COO) di Oak View Group, una delle più importanti società mondiali nel settore dello sviluppo di arene, sport e intrattenimento dal vivo. In questo ruolo ha gestito investimenti per miliardi di dollari, inclusi progetti di un certo spessore come la Climate Pledge Arena di Seattle e il nuovo distretto di intrattenimento da 10 miliardi di dollari a Las Vegas. Nata a Como nel 1985 (ha 40 anni), Francesca Bodie ha sempre evidenziato il suo legame con l'Italia che ha spesso sottolineato con orgoglio.

Laureata alla Stanford University in Relazioni Internazionali ed Economia la nuova presidente del Venezia è stata anche inserita nella prestigiosa lista "Forty Under 40" dello Sports Business Journal e premiata da Billboard come una delle donne più influenti nell'industria musicale/entertainment. Francesca Bodie è nata a Como poiché suo padre, appunto Tim Leiweke, all'epoca lavorava in Europa (era il General Manager degli Hammer di Zurigo). Quel periodo ha lasciato un'impronta indelebile nella sua identità.

Vita privata e obiettivi con il Venezia

Figlia di Tim Leiweke, l'uomo che ha portato David Beckham ai LA Galaxy e che ha guidato giganti come AEG e MLSE, ha costruito la sua credibilità sul campo a suon di progetti di spicco guidando personalmente le negoziazioni più complesse per arene iconiche come il Co-op Live di Manchester. Francesca ha assunto il cognome del marito, Troy Bodie, anche lui attivo nel settore del business ed ex giocatore professionista canadese di hockey su ghiaccio. Nel suo ruolo come presidente del Venezia ora ha come obiettivo quello di modernizzare il calcio italiano applicando il modello americano dell'intrattenimento, ma rispettando la storia millenaria di del club veneto.