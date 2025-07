Diogo Jota è ancora nella rosa del Liverpool sul sito ufficiale: cosa succede cliccandoci sopra

Dopo aver ritirato la maglia numero 20 di Diogo Jota, tragicamente morto a 28 anni assieme al fratello André Silva nella notte tra il 2 e il 3 luglio in un incidente stradale, il Liverpool ha fatto un altro gesto bellissimo per rendere eterno il ricordo dell'attaccante portoghese e soprattutto associarlo in maniera indissolubile ai propri colori. Il club inglese ha aggiornato il proprio sito ufficiale con la rosa della prima squadra per la prossima stagione e sorprendentemente è ancora presente Diogo Jota: cliccando sul suo profilo, si viene indirizzati a un'ulteriore pagina in cui si spiega chi è stato Jota e perché il suo numero 20 sarà per sempre Red.

Diogo Jota resterà vivo per sempre nel ricordo dei tifosi del Liverpool

Tra quattro settimane inizierà la Premier League 2025/26, il Liverpool – che difende il titolo conquistato nel primo anno di Arne Slot in panchina – partirà in casa contro il Bournemouth: quel 15 agosto non sarà una partita come le altre né potrebbe mai esserlo, visto che sarà il primo match ufficiale dopo la scomparsa di Jota. Tutte le squadre stanno aggiornando i propri siti con le nuove rose, coi calciatori suddivisi in base alle posizioni. Nel caso del Liverpool, tra i portieri è stato dunque inserito Mamardashvili, tra i defensori Frimpong e Kerkez, mentre il colpo da novanta Florian Wirtz, prelevato a peso d'oro dal Bayer Leverkusen, è stato messo in elenco come attaccante assieme a Diaz, Nunez, Salah, Chiesa, Gakpo e Doak.

Perché Diogo Jota è ancora presente nella rosa del Liverpool, aggiornata alla prossima stagione

La lista prosegue – sotto gli attaccanti – con la sezione dei giocatori in prestito (i due portieri Jaros e Davies), poi ancora più giù c'è un'altra sezione, contrassegnata "foverer", ovvero "per sempre": lì c'è un solo calciatore, appunto Diogo Jota. L'attaccante della nazionale portoghese sarà dunque per sempre nella rosa del Liverpool.

Leggi anche Liverpool in campo per la prima volta senza Diogo Jota: giocatori in lacrime a fine partita

Diogo Jota è tuttora presente nella rosa del Liverpool, in una nuova sezione: foverer, per sempre

Come tutti gli altri profili presenti sul sito, anche quello di Jota è cliccabile: facendolo, si accede a una pagina con parole bellissime sul calciatore. Si ricordano il ritiro della sua maglia numero 20 e le parole commoventi di Arne slot. "Lo porteremo sempre con noi nei nostri cuori, nei nostri pensieri, ovunque andremo – aveva detto il tecnico olandese – Forse soprattutto nei momenti difficili. Ma in qualsiasi momento saremo qui, lo porteremo con noi nei nostri pensieri e nei nostri cuori".

"Come spesso dicevano i suoi sostenitori, il suo nome era Diogo e ci ha portato alla vittoria – conclude la pagina commemorativa del Liverpool, citando il coro che i tifosi dei Reds avevano dedicato al portoghese – Sarà sempre il nostro numero 20".