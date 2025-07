Diogo Jota è morto in un incidente, calcio sotto shock: il giocatore del Liverpool aveva 28 anni

video suggerito

Diogo Jota, calciatore del Liverpool e del Portogallo, 28 anni, sposato da poco e padre di 3 figli, è morto nella notte scorsa in un incidente stradale che s'è verificato nella provincia di Zamora (in Spagna) intorno all'una di notte (00:40 in base ai primi rilievi). La Lamborghini a bordo della quale viaggiava è uscita improvvisamente di strada al chilometro 65 dell'A-52, in direzione Benavente, nei pressi del comune di Palacios de Sanabria. Secondo i testimoni che hanno allertato i soccorsi, l'auto è rimasta avvolta dalle fiamme, con l'incendio che s'è propagato alla vegetazione circostante. Il giocatore non era solo ella vettura ma in compagnia del fratello, André, pure lui calciatore professionista: i servizi medici che sono arrivati sul posto null'altro hanno potuto fare che constatare il decesso di entrambi. Una prima ricostruzione della tragedia effettuata dai Vigili del Fuoco intervenuti sul posto racconta che il veicolo ha sbandato e ha preso fuoco. Ma sono in corso accertamenti per capire quali sono state le reali cause del sinistro: l'ipotesi più plausibile al momento è che lo scoppio di un pneumatico abbia provocato la sciagura.

Diogo Jota morto con il fratello in un incidente, l'auto avvolta dalle fiamme

La foratura e l'esplosione di una gomma, verificatasi durante il tentativo di effettuare un sorpasso (ma è solo una interpretazione del momento nell'attesa di riscontri ufficiali più dettagliati), avrebbe provocato lo slittamento del veicolo, impossibile da controllare per il conducente. Poco dopo, la vettura ha preso fuoco non lasciando alcuno scampo a Diogo Jota né al fratello che era con lui.

Chi era Diogo Jota, calciatore portoghese del Liverpool

Il mondo del calcio portoghese, spagnolo e inglese è sotto shock. Diogo Jota era stato ingaggiato dal Liverpool nel 2020 che lo aveva prelevato da un altro club d'Oltremanica (il Wolverhampton) pagando 44,7 milioni di euro. Da allora è stato uno dei calciatori più importanti dei Reds con i quali ha disputato 182 partite, segnato 65 gol e fornito 26 assist.

Con la maglia del club del Merseyside ha conquistato tre titoli: nella scorsa stagione ha trionfato in Premier League (2024-25) ma in bacheca aveva messo anche una FA Cup (2021-22) e una Coppa di Lega (2021-22). Di recente aveva festeggiato anche il successo della Nations League ottenuto con la selezione lusitana che ha battuto in finale la Spagna ai calci di rigore.

Diogo Jota aveva iniziato la carriera in patria nelle giovanili del Gondomar per poi trasferirsi nella selezione under 19 del Paços Ferreira (col quale è arrivato anche in prima squadra). Atletico Madrid e Porto le altre formazioni di cui ha vestito la casacca prima del trasferimento in Inghilterra.

Dieci giorni fa il matrimonio con la fidanzata, Rute Cardoso

Diogo Jota si era appena sposato con la sua fidanzata, Rute Cardoso, appena 10 giorni fa. Sul profilo Instagram personale e della moglie ci sono le foto della cerimonia e del "sì per sempre" che la coppia s'era scambiata il 22 giugno scorso. Le foto mostravano la coppia con i loro tre figli: Denis (2021), Duarte (2023) e una figlia nata nel 2024.