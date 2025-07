video suggerito

Chi era André Silva, il fratello calciatore di Diogo Jota morto insieme a lui nel rogo dell'auto André Silva era il fratello minore di Diogo Jota: entrambi sono morti nel terribile incidente stradale di stanotte. Calciatore anche lui, giocava nel Penafiel, nella seconda divisione portoghese.

A cura di Paolo Fiorenza

Nel terribile incidente stradale che stanotte ha provocato la morte del giocatore del Liverpool e della nazionale portoghese Diogo Jota, ha perso la vita anche suo fratello minore André Silva, calciatore come lui. I due, che viaggiavano assieme su una Lamborghini, non hanno avuto scampo quando la vettura – pare a causa dello scoppio di uno pneumatico – è sbandata uscendo di strada e prendendo fuoco. Inutili i soccorsi: i due fratelli sono morti tra le fiamme nel rogo dell'auto.

Chi era André Silva, il fratello di Diogo Jota: giocava nella seconda divisione portoghese

André Filipe Teixeira da Silva era più piccolo di 3 anni e 7 mesi rispetto al fratello Diogo Jota: era nato il 28 aprile 2000 a Gondomar, in Portogallo, dunque aveva 25 anni. Giocava come centrocampista offensivo nel Futebol Clube de Penafiel, squadra della seconda divisione portoghese: nella scorsa stagione aveva avuto ampio spazio, chiudendo l'annata da titolare in una formazione che aveva finito il campionato a metà classifica. Due gol e cinque assist per André Silva in 32 presenze nel torneo.

André Silva con la maglia del Penafiel nella scorsa stagione

Meno dotato calcisticamente della stella del Liverpool e del Portogallo, il trequartista aveva avuto la gioia di vestire la stessa maglia del fratello nella stagione 2016/2017: André Silva, all'epoca 16enne, era arrivato quell'anno al Porto (nelle cui giovanili già aveva giocato in precedenza) assieme a Diogo Jota (quest'ultimo 19enne in prestito dall'Atletico Madrid). E proprio una foto di quell'unico anno passato a Porto dai due fratelli è stata postata dal club lusitano sui social per dare loro addio.

La carriera di André Silva nel calcio portoghese: era un centrocampista offensivo

Dopo quella stagione, in cui giocò nell'Under 17 dei Dragões, Andrè Silva è passato al Pacos Ferreira U19, poi nel 2019 al Famalicão U23, l'anno dopo al Boavista U23. Nell'estate del 2021, il centrocampista è tornato a casa, firmando per il Gondomar Sport Clube, la squadra della sua città – nell'area metropolitana di Porto – militante nella quarta serie portoghese, che è la prima dilettantistica (qui sotto un gol bellissimo segnato da André Silva nel 2022 con la maglia numero 10 del Gondomar nella Coppa del Portogallo proprio contro il Penafiel).

Nel 2023 finalmente è arrivato il salto nel calcio professionistico per André Silva, approdato al Penafiel in seconda divisione, dove quest'anno si era imposto conquistando la fiducia del tecnico e dei compagni.

Il suo contratto col Penafiel sarebbe scaduto il prossimo anno: il meglio per lui sembrava ancora dover arrivare, ma il destino ha deciso diversamente. André e Diogo erano legatissimi, il calcio era la loro vita: tutto finito troppo presto tra le fiamme di una notte maledetta.