Chi è Rute Cardoso, la moglie di Diogo Jota e madre dei suoi tre figli Rute Cardoso ha 28 anni, è originaria del Portogallo e il 22 giugno scorso ha sposato Diogo Jota. Con il calciatore del Liverpool e della Nazionale del Portogallo, morto in un incidente stradale, ha tre figli.

A cura di Daniela Seclì

La morte di Diogo Jota, calciatore del Liverpool e del Portogallo ha sconvolto il mondo del calcio. Aveva solo 28 anni, fatale un incidente stradale avvenuto in Spagna. Lo scorso 22 giugno, aveva sposato Rute Cardoso, compagna di una vita e madre dei suoi tre figli: Denis nato nel 2021, Duarte nato nel 2023 e la bambina nata il 26 novembre 2024 di cui non hanno diffuso il nome.

Chi è Rute Cardoso, vedova di Diogo Jota

Rute Cardoso ha 28 anni. Anche lei è originaria del Portogallo e conosceva il calciatore Diogo Jota fin dai tempi del liceo. Non ama le luci dei riflettori. Sul suo profilo Instagram @rutecfcardoso14 conta 66mila follower. Numero destinato a crescere rapidamente dato che molti tifosi si stanno riversando sotto ai suoi post per esprimere il proprio sostegno e la propria vicinanza. Su Instagram condivide principalmente foto che la ritraggono in compagnia dei figli e del marito. Inoltre, ama tantissimo gli animali. La coppia ha accolto in casa tre cagnolini. Spesso la 28enne presenziava alle partite di Diogo Jota insieme ai figli e, sui social, gli assicurava: "Non sarai mai solo".

Il lungo fidanzamento e il matrimonio lo scorso 22 giugno

Diogo Jota e Rute Cardoso si conoscono sin dai tempi del liceo. La loro relazione è iniziata nel 2013, dunque con largo anticipo rispetto alle tappe più brillanti della carriera calcistica del calciatore. Nel 2017, Rute Cardoso si è trasferita in Inghilterra quando Jota ha firmato un contratto con i Wolverhampton Wanderers. Dopo 9 anni di fidanzamento, a luglio 2022, il calciatore ha fatto una romantica proposta di matrimonio alla sua compagna nei pressi di un laghetto. Lo scorso 22 giugno, sono diventati marito e moglie. Sui social tutta la loro gioia: "Un giorno che non dimenticheremo mai. Sarà per sempre". Purtroppo in queste ore è arrivata la notizia della tragedia della morte del calciatore insieme al fratello 26enne.