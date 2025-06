Valentina Arrighetti e Gaia Moretto insultate dopo le nozze: “Sui social commenti omofobi. Noi non ci nascondiamo”

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Gaia Moretto e Valentina Arrighetti travolte dalle critiche. Le due ex campionesse di volley sono state attaccate sui social per le loro nozze, celebrato lo scorso 18 giugno nelle colline intorno a Genova. Su Instagram e Facebook centinaia di commenti omofobi e sessisti sono comparsi sotto il racconto del loro grande giorno, celebrato alla presenza di parenti e amici.

Dopo aver raccontato sui social il loro matrimonio, celebrato lo scorso 13 giugno nelle colline intorno a Genova, la coppia è stata travolta da commenti omofobi e sessisti. "Spero che le nuove generazioni siano portatrici di un cambiamento", ha spiegato Gaia Moretto a Il Corriere del Veneto. L'ex pallavolista ha spiegato come i commenti negativi per il fatto di aver sposato Valentina Arrighetti siano arrivati per lo più da social come Facebook e Instagram: "Se vogliamo prendere i social come specchio della società, abbiamo constatato che su TikTok, che tendenzialmente è utilizzato da una fascia di età giovane e giovanissima, i commenti non sono stati per nulla offensivi, più puliti e rispettosi, mentre su Facebook e Instagram “frequentati” da persone più grandi, si è scesi decisamente di livello".

Molti di questi hanno riguardato la scelta dei vestiti: "Abbiamo indossato abiti che ci facessero sentire pienamente a nostro agio. Siamo ancora troppo schiavi di stereotipi di genere che ci classificano in maschio = pantaloni, femmina = gonna, il maschio porta a casa i soldi e la femmina deve pulire casa". L'atleta pensa che si tratti di un problema più culturale che generazionale e spiega come nel loro contesto professionale, invece, non hanno mai avuto nessun problema nel vivere l'amore: "Non ci siamo mai nascoste, ma non abbiamo fatto neanche grandi proclami. Abbiamo vissuto la nostra relazione come una qualsiasi coppia".

Valentina Arrighetti e Gaia Moretto hanno ufficializzato la loro storia d'amore nel 2024, quando hanno pubblicato un video della loro partecipazione al Genova Pride. Ad accomunarle l'amore per la pallavolo, sport che le ha portate a conoscersi a ad avvicinarsi. Arrighetti ha 39 anni, è originaria di Gewnova e nel corso della sua carriera è stata capitana dell'Imoco. La stagione fu quella del 2015-2016, nella quale la squadra vinse il primo scudetto della storia. Moretto ha 9 anni in meno della compagna, è originaria di Latisana (Friuli Venezia Giulia) e anche lei ha indossato la maglia dell'Imoco vincendo uno scudetto e una Supercoppa.