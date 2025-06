video suggerito

Valentina Arrighetti e Gaia Moretto si sono sposate: le foto della cerimonia delle ex pallavoliste Valentina Arrighetti e Gaia Moretto sono convolate a nozze. Le due ex pallavoliste hanno annunciato il matrimonio con uno scatto al Liguria Pride, accompagnato da una semplice frase: Just Married.

Valentina Arrighetti e Gaia Moretto hanno coronato il loro amore convolando a nozze venerdì 13 giugno. Dopo l'unione civile, le ex campionesse del volley hanno festeggiato con amici, parenti ed ex colleghe di squadra come Serena Ortolani, Valentina Tirozzi e Silvia Fiori. Sui social sono tante le foto e i video della cerimonia, celebrata prima nel municipio di Torriglia poi in un ristorante vicino Genova.

Il matrimonio di Valentina Arrighetti e Gaia Moretto

Dalle compagne di squadra, fino alle rispettive famiglie. Erano in tanti a celebrare il fatidico sì di Valetina Arrighetti e Gaia Moretto. Sui social sono tante le foto e i video di quei romantici momenti, condivisi dagli ospiti presenti alla festa di nozze. Le due pallavoliste, al momento, non hanno ancora pubblicato direttamente contenuti legati alla cerimonia. Hanno scelto di annunciare la loro unione civile con uno scatto legato al Liguria Pride, manifestazione a cui hanno preso parte a poco dal matrimonio. Nell'immagine le si vede di spalle mentre camminano mano nella mano per le strade di Genova, la didascalia del post recita: Just Married.

La storia d'amore tra le ex campionesse del volley Valentina Arrighetti e Gaia Moretto

Valentina Arrighetti e Gaia Moretto sono entrambe ex pallavoliste. La prima, classe 1985, è originaria di Genova. Nel corso della sua carriera è stata capitana dell'Imoco tra il 2015 e il 1016, portando la sua squadra alla vittoria del primo scudetto della storia. La seconda, invece, nata a Latisana nel 1996, ha iniziato a giocare con il Friultex Chions in serie B2.

Tra il 2018 e il 2019 diventando una delle protagoniste della vittoria del terzo scudetto dell'Imoco e della seconda Supercoppa. Le due hanno ufficializzato la loro storia d'amore nel 2024, quando hanno pubblicato un video della loro partecipazione al Genova Pride.