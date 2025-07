Il matrimonio di Gabriele Esposito e Andrea Pappalettera: Jovanotti canta per gli sposi, le foto e i video Gabriele Esposito e Andrea Pappalettera si sono sposati. Il ballerino, vincitore di Amici 2015 nella sua categoria, è convolato a nozze con il compagno con una romantica cerimonia alla presenza di amici e parenti. Tra gli invitati anche Jovanotti, che ha cantato dal vivo Un Mondo a parte, accompagnato dalla figlia Teresa. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

Gabriele Esposito e Andrea Pappalettera si sono sposati. Il ballerino, vincitore di Amici 2015 nella sua categoria, è convolato a nozze con il compagno, visual merchandising e event manager presso Saint Laurent, con una romantica cerimonia alla presenza di amici e parenti. Tra gli invitati anche Jovanotti, che ha cantato dal vivo ed è stato accompagnato dalla figlia Teresa. Gli sposi sono una coppia dal 2020 e nel novembre dello scorso anno l'emozionante proposta di matrimonio alle Maldive.

Il matrimonio di Gabriele Esposito e Andrea Pappalettera: Jovanotti ospite speciale

Gabriele Esposito e Andrea Pappalettera si sono sposati venerdì 4 luglio con una romantica cerimonia in zona Costiera Amalfitana, anche se non si sa con esattezza dove. I due si sono giurati amore eterno alla presenta di parenti e amici che, come loro, si sono emozionati. Emozionante, in particolare, il momento delle promesse. "Ti ho scelto ogni giorno e ti scelgo adesso. Sei la mia persona, la mia casa, la mia vita. Sento che sono esattamente dove devo essere, libero di essere quello che sono, anche nelle parti scomode", ha detto Gabriele Esposito al compagno. Ad accompagnare la cerimonia un ospite speciale, Jovanotti, che ha cantato Un mondo a Parte per gli invitati e gli sposi.

Dopo il momento della cerimonia, è arrivata l'ora dei festeggiamenti. Come si vede in alcuni video, gli ospiti si sono accomodati in una lunga tavolata e hanno festeggiato per tutta la notte, tra balli e divertimento. Immancabile il taglio della torta, bianca e a più piani con le loro iniziali in cima, conclusosi con un romantico bacio.

La storia d'amore tra Gabriele Esposito e Andrea Pappalettera

Gabriele Esposito è un ballerino di professione e si è fatto conoscere dal pubblico nel 2015, quando ha vinto la categoria ballo ad Amici. A trionfare in quell'edizione fu Sergio Sylvestre. Nel 2020 il ballerino ha conosciuto il suo attuale compagno Andrea Pappalettera, visual merchandising e event manager presso Saint Laurent. I due hanno da poco festeggiato 4 anni di amore, come testimoniano alcuni scatti insieme condivisi su Instagram lo scorso agosto. Nel 2023 le presentazioni in famiglia, che avevano emozionato particolarmente Pappalettera. "Questo giorno è stato così speciale per me. Incontro per la prima volta tutta la famiglia del mio ragazzo e mi sono sentita amata e questo è tutto quello che ho sempre voluto", aveva scritto sui social in occasione di quella giornata.