Gabriele Esposito sul matrimonio con Andrea Pappalettera: “Potevamo sposarci solo in Francia”

Il 4 luglio scorso, dopo cinque anni di fidanzamento, Gabriele Esposito ha sposato Andrea Pappalettera. A pochi giorni dalle nozze, l'ex vincitore di Amici ha condiviso alcuni video della giornata speciale e tra questi, uno che ha conquistato più di tre milioni di visualizzazioni sui social. Sul suo profilo social, poi, ha condiviso un messaggio relativo al suo matrimonio: "Ci siamo sposati. Due uomini. Due italiani. In Francia. Perché li esiste il matrimonio egualitario".

Gabriele Esposito condivide un video delle nozze con Andrea Pappalettera: "Ti amo"

Poco dopo il matrimonio con Andrea Pappalettera, Gabriele Esposito ha condiviso un video che superato oltre 3 milioni di visualizzazioni. Nel filmato, accompagnate dal brano Ordinary di Alex Warren, si vede la coppia corre tenendosi per mano attorno a un tavolo di circa quaranta metri, decorato con candele accese e a cui erano seduti gli amici e i familiari della coppia dei neo sposini. Nella descrizione del post condiviso su TikTok, l'ex vincitore di Amici ha scritto: "Ti amo". Nei commenti, tani i messaggi dei follower colpiti dalla romantica dedica e dal momento tra loro.

Gabriele Esposito: "Ci siamo sposati in Francia perché lì esiste il matrimonio egualitario"

Sul profilo di Gabriele Esposito è apparso anche un carosello di fotografie della cerimonia, corredate da un messaggio del ballerino:

Ci siamo sposati. Due uomini. Due italiani. In Francia. Perché li esiste il matrimonio egualitario. Ma queste foto sono state scattate in Italia, dove abbiamo deciso di celebrare questo momento che per noi è stato forse il più importante della vita.

In conclusione, ha lanciato un messaggio: "In un Paese che è casa, anche se non ci riconosce davvero. Questi scatti sono dedicati a tutte le persone che amano a chi ama liberamente a chi c'era con noi a chi ci ha supportati". E ancora: