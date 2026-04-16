Salvatore Esposito e Paola Rossi sono promessi sposi, l’ex di Gomorra: “Era già tutto scritto”

L’attore di Gomorra e la storica compagna hanno celebrato la promessa di matrimonio nella loro città, Napoli. Sui social il romantico annuncio: “Promettere di amarti è stato facile”.

Salvatore Esposito e Paola Rossi sono pronti al grande passo. L'attore, diventato celebre in tutto il mondo per l’interpretazione di Genny Savastano in Gomorra, ha condiviso con i fan la gioia della promessa di matrimonio celebrata a Napoli. Un momento immortalato in alcuni scatti che ritraggono la coppia sorridente e più affiatata che mai.

La dedica social: “Era già tutto scritto”

A rendere ancora più speciale l’annuncio è stata la dedica che ha accompagnato le foto condivise su Instagram. Parole che raccontano un amore profondo: "Promettere di amarti è stato facile, perché nel momento in cui ti ho guardato ho capito che era già tutto scritto", ha scritto l'attore, collezionato centinaia di commenti di auguri da parte degli utenti. Negli scatti, i due appaiono radiosi: lui in un completo scuro impeccabile, lei in un abito bianco chic e moderno, perfettamente a tema con il rito della promessa che precede il fatidico "sì" in chiesa.

La storia d'amore di Salvatore Esposito e Paola Rossi

Quella tra Salvatore Esposito e Paola Rossi è una storia che sembra uscita dal copione di un film romantico. I due si sono conosciuti nel 2014 a Salamanca, in Spagna, dove lei si trovava per il progetto Erasmus. L'attore, all'epoca già impegnato con il successo di Gomorra, l'ha notata sui social e, colpito dalla sua bellezza e personalità, ha iniziato a scriverle. Nonostante la distanza iniziale e i ritmi frenetici della carriera di lui, il legame è diventato subito solido. Rossi, laureata in Giurisprudenza e oggi agente nel mondo dello spettacolo, è stata per il napoletano un pilastro fondamentale, accompagnandolo in ogni traguardo professionale, dai red carpet di Cannes alle premiére internazionali.

Salvatore Esposito e Paola Rossi alla premiére di Gomorra nel 2018

La proposta ufficiale era arrivata in modo spettacolare a Natale, durante una vacanza a New York: al Rockefeller Center, sotto il celebre albero e circondati dalla neve, Esposito si era inginocchiato chiedendo alla sua compagna di diventare sua moglie. Ora, con la promessa celebrata a Napoli, il countdown per le nozze è ufficialmente iniziato. Sebbene la data e il luogo del matrimonio siano ancora protetti da un certo riserbo, è certo che sarà una cerimonia all'insegna della tradizione e del legame indissolubile con le proprie radici partenopee.