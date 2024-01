Salvatore Esposito ha chiesto a Paola Rossi di sposarlo al Rockfereller Center di New York, il video Salvatore Esposito, il famoso “Genny Savastano” della serie Gomorra, ha chiesto alla fidanzata Paola Rossi di sposarlo. La romantica proposta di matrimonio si è consumata sulla pista di pattinaggio del Rockerfeller Center di New York. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

15 CONDIVISIONI condividi chiudi

Salvatore Esposito ha chiesto alla compagna Paola Rossi di sposarlo. Il video della romantica proposta di matrimonio è stato diffuso attraverso i canali social dell’attore, diventato popolare grazie al personaggio di “Genny Savastano” nella serie tv Gomorra. Esposito ha mostato il momento in cui, leggermente in bilico sui pattini, si è inginocchiato sul ghiaccio della pista di pattinaggio del Rockerfeller Center di New York per chiedere alla compagna di diventare sua moglie. Sorpresa Paola che, si è portata le mani al viso per l’emozione, per poi accettare.

Salvatore Esposito alla compagna Paola: “Ci aspettano tante emozioni da vivere”

Dopo avere pubblicato su Instagram il video della proposta di matrimonio, Esposito si è rivolto alla compagna Paola per ricordare insieme questo momento: “Il nostro 2023 si chiude con il momento più bello ed emozionante della nostra vita. Ci aspettano tanti altri anni insieme amore mio e tante altre emozioni da vivere”. “Ubi tu, ibi ego. Ovunque sarai, io sarò. Ps. She said Yes”, ha aggiunto poco dopo, specificando quindi di avere ricevuto un sì. Decine i messaggi di auguri ricevuti dalla coppia.

Chi è Paola Rossi, compagna di Salvatore Esposito

Paola Rossi, compagna di Salvatore Esposito, è una agente della TT Agency, agenzia di rappresentanza, consulenza e promozione artistica. Laureata in Giurisprudenza, ha conosciuto Esposito mentre studiava in Spagna. L’interesse della donna nei confronti dell’attore era nato dopo averlo visto recitare nella serie Sky Gomorra. Approfittando delle vacanze di Esposito in Spagna – paese dove Paola ha frequentato un Erasmus – i due erano riusciti a conoscersi. “L’ho vista sbucare da dietro una colonna agli arrivi dell’aeroporto, la prima volta. Mi ha buttato le braccia al collo e ancora stanno lì. All’inizio pensava fossi sposato, perché sui social mettevo foto con mia sorella e il mio fratellino con cui ho 24 anni di differenza”, aveva raccontato Esposito a proposito del loro primo incontro.