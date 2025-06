Come è cambiata la vita di Chiara Esposito dopo Temptation Island: il nuovo fidanzato e che lavoro fa oggi

video suggerito

Nel 2019 Chiara Esposito partecipò a Temptation Island con il fidanzato Simone Bonaccorsi. In questi anni tante cose sono cambiate. I due si sono lasciati, la ventisettenne ha un nuovo amore e ha dato un'altra direzione alla sua carriera.

A cura di Daniela Seclì

Chiara Esposito a sinistra con Simone Bonaccorsi ai tempi di Temptation Island, a destra con il nuovo fidanzato Walter Zappalà

Era il 2019 quando Chiara Esposito partecipava a Temptation Island con il fidanzato Simone Bonaccorsi. Nonostante il percorso tortuoso, i due erano usciti insieme, salvo poi lasciarsi due anni più tardi. Chiara, da allora, ha cambiato vita. Ha un nuovo amore e ha dato un'altra direzione alla sua carriera: dai concorsi di bellezza e il ruolo di professoressa del programma L'Eredità al titolo di docente.

La nuova vita di Chiara Esposito dopo Temptation Island

Chiara Esposito, dopo l'esperienza a Temptation Island 2019, ha cambiato vita. Nel suo passato i concorsi di bellezza che le hanno fatto conoscere il suo ex fidanzato Simone Bonaccorsi. Nel 2016, poi, ha partecipato al concorso di Miss Italia classificandosi al sesto posto. La notorietà è arrivata grazie al programma di Rai1 L'eredità in cui aveva il ruolo di professoressa. Negli ultimi anni, tuttavia, ha preferito concentrarsi sullo studio. In questi giorni ha annunciato di essersi laureata e di avere conseguito il titolo di docente specializzata in attività di sostegno.

Dopo l'addio a Simone Bonaccorsi è fidanzata con Walter Zappalà

Chiara Esposito partecipò a Temptation Island con il fidanzato Simone Bonaccorsi. Si conoscevano da quando lei aveva 14 anni e lui 17. Dopo avere completato il loro viaggio nei sentimenti, decisero di restare insieme. Due anni dopo, comunicarono di avere preso strade diverse. La decisione di lasciarsi è arrivata con la consapevolezza di non essere più felici insieme: "Io e Simone non stiamo più insieme. Quando non ci sentiamo più felici, non bisogna restare nello stesso posto". Chiara Esposito è attualmente fidanzata con Walter Zappalà, siciliano che nella vita fa il modello. Anche lui è laureato. La relazione tra Chiara Esposito e Walter Zappalà dura da due anni. Lo scorso maggio, in occasione del loro anniversario, la dedica della donna al suo fidanzato:

Da amici a innamorati: due anni fa abbiamo scelto di trasformare quella complicità speciale in qualcosa di ancora più grande. Questo video racconta la nostra storia, fatta di sorrisi, viaggi, abbracci e sguardi che parlano da soli. Ogni momento con te è un regalo, ogni giorno insieme una conferma.