Chi è Paola Rossi, fidanzata e futura moglie di Salvatore Esposito Paola Rossi è la futura sposa di Salvatore Esposito, interprete di Genny Savastano in Gomorra. Classe 1987, è laureata in Giurisprudenza e lavora come agente presso la TTAGENCY. I due sono una coppia dal 2014 e convoleranno presto a nozze: l'attore le ha chiesto di sposarla con una romantica proposta al Rockfeller Center a New York.

A cura di Elisabetta Murina

Paola Rossi è la futura sposa di Salvatore Esposito, interprete di Genny Savastano in Gomorra. Laureata in Giurisprudenza, lavora come agente presso la TTAGENCY e ha conosciuto il compagno durante l'Erasmus in Spagna, anche se la prima chiacchierata tra loro è avvenuta via Facebook. I due sono una coppia da 9 anni e presto convoleranno a nozze: lo scorso 31 dicembre, il noto attore napoletano ha chiesto alla fidanzata di sposarlo con una romantica proposta al Rockfeller Center di New York.

Chi è Paola Rossi, fidanzata di Salvatore Esposito

Classe 1987, Paola Rossi è laureata in Giurisprudenza con una tesi in Diritto D'Autore e subito dopo ha conseguito il Master in Entertainment Law. Dal 2018 lavora come agente presso la TTAGENCY, un'agenzia di rappresentanza, consulenza e promozione artistica. Da sempre appassionata di cinema, è così riuscita a unire la sua formazione giuridica con i suoi interessi. Su Instagram è seguita da oltre 35mila follower e condivide scatti della sua vita quotidiana, dei viaggi e dei momenti passati con il compagno Salvatore Esposito, futuro marito.

Come si sono conosciuti Salvatore Esposito e Paola Rossi: la storia d’amore

Salvatore Esposito e Pola Rossi si sono conosciuti su Facebook, come ha raccontato il noto attore in un'intervista a Verissimo: "Lei mi ha mandato un messaggio per farmi i complimenti, come tanti altri. Io non so perché l'ho notata, forse per la foto profilo, fatto sta che abbiamo cominciato a parlare". Un messaggio dopo l'altro, i due hanno iniziato a chiacchierare fino a quando non si sono incontrati per la prima volta dal vivo, nel 2014 a Salamanca, città in cui lei si trovava in Erasmus e lui in vacanza. "L'ho vista sbucare da dietro una colonna agli arrivi dell'aeroporto, la prima volta. Mi ha buttato le braccia al collo e ancora stanno lì", ha raccontato l'attore. Paola Rossi, inizialmente, pensava che Esposito fosse sposato perché sui social metteva foto con la sorella e con il fratellino, con cui ha 24 anni di differenza. Superata l'incomprensione, i due hanno iniziato la loro storia d'amore.

La proposta di matrimonio a New York

Paola Rossi e Salvatore Esposito coroneranno il loro amore con il matrimonio. La proposta è arrivata nell'ultimo giorno del 2023, il 31 dicembre, al centro della pista di pattinaggio del Rockfeller Center a New York. L'attore si è inginocchiato sul ghiaccio e ha chiesto alla compagna di sposarlo: “Il nostro 2023 si chiude con il momento più bello ed emozionante della nostra vita. Ci aspettano tanti altri anni insieme amore mio e tante altre emozioni da vivere”. Lei, emozionata, ha subito detto sì.