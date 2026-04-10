Salvatore Di Carlo è diventato papà: le foto con il piccolo Paolo in braccio, ma è mistero sulla madre

Salvatore Di Carlo, storico ex di Teresa Cilia e volto di Uomini e Donne, è diventato papà. Lo ha annunciato lui stesso con un post su Instagram in cui appare mentre tiene tra le braccia il piccolo Paolo, ma sulla madre aleggia il mistero, sebbene ci siano già delle ipotesi su chi possa essere.

Salvatore Di Carlo, ex volto di Uomini e Donne, dove conobbe colei che per un periodo è stata la sua compagna, Teresa Cilia, è diventato papà. Lo ha annunciato lui stesso pubblicato un carosello di foto su Instagram, con le quali ha dato il benvenuto al piccolo Paolo, questo è il nome del nuovo arrivato in famiglia. Il mistero, però, è attorno all'identità della mamma, dal momento che anche sul profilo di Di Carlo non sono mai comparse foto che lo ritraessero in dolce compagnia. Alcune segnalazioni, però, sembra abbiano rivelato l'identità della donna che lo ha reso papà per la prima volta.

Salvatore Di Carlo e la dedica a suo figlio Paolo

"Quest’anno il compleanno ha un significato diverso. Non ci poteva essere regalo migliore per il giorno del mio compleanno" un festeggiamento particolare quello del 9 aprile 2026 per Salvatore Di Carlo, che per i suoi 37 anni ha potuto stringere tra le braccia, per la prima volta, suo figlio Paolo. Nel post pubblicato su Instagram lo si vede uscire sorridente dalla clinica Santa Famiglia di Roma, mentre regge l'ovetto, dove il piccolo arrivato dorme, in attesa di arrivare nella sua dimora addobbata di tutto punto. L'ex volto di Uomini e Donne, scrive ancora: "Ti aspettavo da tanto, mi hai fatto aspettare, mi hai fatto anche preoccupare, ma alla fine, senza fare rumore, sei arrivato e hai cambiato tutto".

Chi è la compagna di Salvatore Di Carlo?

In merito all'identità della compagna di Salvatore Di Carlo, però, ci sono ancora dei dubbi. Guardando il suo profilo Instagram, infatti, è ormai da diverso tempo che non compaiono foto o dettagli che lascino pensare ad una storia d'amore in corso. Stando ad alcune segnalazioni ricevute dagli esperti di gossip Deianira Marzano e Alessandro Rosica, in realtà, un nome ci sarebbe. Si tratta di Vittoria Egidi, ex protagonista di Temptation Island, dove aveva partecipato con il fidanzato Daniele De Bosis. Sembrerebbe che i due stiano insieme da oltre un anno, ma che abbiano tenuto la relazione lontana dai riflettori, anche perché sembra che le rispettive famiglie non si sopporterebbero molto.