Mistero sulla madre del figlio di Salvatore Di Carlo: l’immagine nel vetro e la risposta di Vittoria Egidi

La nascita del primo figlio di Salvatore Di Carlo è avvolta nel mistero. L’ex marito di Teresa Cilia non ha rivelato il nome della donna che lo ha reso padre per la prima volta. E Vittoria Egidi, l’ex di Temptation Island indicata da una serie di indiscrezioni come la neo mamma, “non vuole che sia fornita alcuna info”.

Ma perché la nascita del primo figlio di Salvatore Di Carlo, ex marito di Teresa Cilia, resta avvolta nel mistero? È stato proprio l’ex protagonista di Uomini e Donne a pubblicare un post su Instagram in cui annunciava la nascita di Paolo, il suo primo figlio. Di Carlo ha posato insieme al piccolo nelle foto inserite all’interno del carosello pubblicato sui social, ma è stato ben attento a non condividere alcuna immagine che potesse chiarire l’identità della madre del bambino.

Le indiscrezioni su Vittoria Egidi e la foto riflessa nel vetro

Sono decine gli utenti che, sotto il post pubblicato da Salvatore su Instagram, gli hanno chiesto chi fosse la madre del piccolo Paolo. L’uomo, pur ringraziando tutti per gli auguri ricevuti, non ha risposto a nessuna domanda che potesse svelare l’identità della presunta nuova compagna.

L’unico indizio che potrebbe raccontare qualcosa di lei è quello fornito dallo stesso post. Alle spalle di Di Carlo, nelle foto scattate all’uscita della clinica, c’è il vetro della porta d’ingresso e proprio in quel riflesso si intravede l’immagine di quella che appare chiaramente una donna, probabilmente la stessa che ha scattato le foto poi pubblicate sui social. Il volto non è visibile, ma la sagoma lascia intuire capelli lunghi. Anche la forma del corpo ricorda quella di una neo mamma. È stata la madre di Paolo a scattare le prime foto del bambino da condividere in rete?

L’agenzia di Vittoria Egidi: “Non vuole che si fornisca alcuna info”

Sono diverse le indiscrezioni emerse sull’identità della donna in questione. Secondo gli esperti di gossip Alessandro Rosica e Deianira Marzano, la neo mamma sarebbe Vittoria Egidi, giovane donna siciliana che partecipò a Temptation Island nel 2023 insieme al compagno di allora, Daniele De Bosis, con il quale si lasciò al termine delle riprese.

Considerata la curiosità suscitata dal modo singolare con cui Di Carlo ha raccontato la nascita di suo figlio, Fanpage.it ha provato a contattare l’agenzia di Vittoria per chiedere delucidazioni, o eventualmente una smentita nel caso in cui il suo nome fosse stato accostato alla nascita del primogenito di Di Carlo senza fondamento. Ma l’agenzia non ha voluto smentire la notizia, limitandosi a dichiarare che “la signora Egidi preferisce che non sia fornita alcuna informazione”.