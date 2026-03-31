“Fatti lo shampoo e il bidet”: la richiesta di Silvia Uras per portare a cena la fidanzata Maria Esposito

Dimenticate il romanticismo d’altri tempi, quello fatto di serenate sotto al balcone (che, considerata la professione di Silvia Uras, ci sarebbe stata anche bene) o di lettere strappalacrime. Nel 2026, il vero amore passa per una chat, un invito a cena e una lista di "istruzioni per l’uso" decisamente esplicite. Protagoniste del siparietto diventato virale sui social sono state Maria Esposito, l’amatissima Rosa Ricci di Mare Fuori, e la sua compagna, fresca di riconciliazione. Le due, tornate insieme da poco dopo una breve separazione che aveva spinto il pubblico a interrogarsi sulla veridicità della loro storia, sembrano aver ritrovato una complicità a prova di bomba. Igiene personale compresa.

Il singolare invito a cena di Silvia Uras a Maria Esposito

Tutto è iniziato con una storia pubblicata su Instagram da Maria Esposito, in cui l’attrice ha mostrato lo screenshot di un messaggio ricevuto dalla compagna. L’incipit è dolcissimo: “Hey amore mio, anima di panna: ho una cosa importante da dirti. Con te non esistono solo le ricorrenze per sorprenderti perché il mio intento è farlo ogni giorno. Quindi stasera ti porto a cena, ti va?”. Fin qui, tutto da manuale della perfetta innamorata. Poi, però, arriva la lista delle istruzioni necessarie per la serata. Silvia Uras ha infatti consigliato alla fidanzata un menu propedeutico alla cena, suddiviso in tre punti fondamentali: fatti bella, fatti lo shampoo e fatti il bidet.

Il messaggio che Maria Esposito ha ricevuto da Silvia Uras

La reazione di Maria Esposito e le immagini della cena con Silvia Uras

La risposta di Maria Esposito non si è fatta attendere. L’attrice ha ricondiviso lo screen con un divertito: "Silvia, sei unica". Ma in pochi minuti, il terzo punto del messaggio è diventato un caso nazionale. L’ironia di Silvia Uras – che con quel suggerimento ha chiaramente alluso alla volontà di prolungare i festeggiamenti ben oltre il termine della cena – è finita dritta nei trend di X. Qualcuno si è mostrato divertito, qualcun altro meno (tanto da consigliare all’attrice di ribellarsi di fronte ai consigli non richiesti, ma accolti per quello che erano: una battuta). Nonostante le raccomandazioni igieniche, la serata è stata un successo. Esposito ha successivamente pubblicato alcuni scatti della ritrovata serenità, mostrando come il legame con la compagna sia ormai completamente recuperato. A corredo delle foto, una dedica di Maria che conferma come l’invito – e probabilmente anche le istruzioni pre serata – sia stato gradito: "Ti amo con l’anima, con il cuore e con tutto il mio corpo".