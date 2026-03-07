Silvia Uras sulla rottura con Maria Esposito: “Sua decisione, nessuna strategia per lanciare Mare Fuori 6”

Fanpage.it ha contattato Silvia Uras dopo l’annuncio ‘a sorpresa’ di Maria Esposito, che si è dichiarata “single e felice”. La musicista, che finora aveva scelto la via del silenzio, racconta il dolore di una rottura improvvisa e non concordata, smentendo le voci di una trovata pubblicitaria per il lancio di Mare Fuori 6: “Ha parlato di incomprensioni caratteriali che, secondo me, erano assolutamente risolvibili”.

Dopo l’annuncio a sorpresa di Maria Esposito, che si è dichiarata "single e felice" in un'intervista, Fanpage.it ha contattato Silvia Uras. La musicista, che finora aveva scelto la via del silenzio, racconta il dolore di una rottura improvvisa e non concordata, smentendo le voci di chi parla di una trovata pubblicitaria per il lancio di Mare Fuori 6 e denunciando il clima di odio che si è creato attorno alla loro separazione.

Maria Esposito ha dichiarato di essere single. Confermi che tra voi è finita?

Sì, è tutto vero. Avevo scelto il silenzio perché credo che il dolore vada manifestato così. Non sto vivendo un momento felice.

Fino a un mese fa apparivate insieme sui social e tre giorni fa è uscita un'intervista registrata a metà febbraio dove sembravate unite. Cos'è successo in così poco tempo? È stata una scelta condivisa?

È stata una sua decisione. Fa male vedere la fine di un amore così reale spiattellata in questo modo davanti a tutti. Mi dispiace, perché la notizia sarebbe dovuta uscire in modo diverso, magari di comune accordo attraverso una story. Non mi aspettavo che rilasciasse quell’intervista senza avvisarmi.

Qualcuno ipotizza una "trovata pubblicitaria" in concomitanza con l'uscita di Mare Fuori 6.

Da parte mia che non c'è mai stata alcuna volontà di pubblicizzare nulla, né di approfittare di nulla. Maria è un'attrice, io sono una cantante che recita anche, ma esistevo come artista già prima di stare con lei, mi sono formata da sola e ho investito su questo mestiere.

Nell'intervista, lei ha detto di essere "single e felice". Tu provi ancora un sentimento per lei?

Non credo si possa smettere di amare qualcuno da un momento all’altro.

Perché ti ha lasciata?

Ha parlato di incomprensioni caratteriali che, secondo me, erano assolutamente risolvibili. Purtroppo, quando intervengono circostanze esterne, si arriva a queste conclusioni. Forse voleva una vita più libera, non da coppia.

Pensi che qualcuno l'abbia influenzata in questa gestione così mediatica della rottura?

Penso sia stata consigliata male. Mi sembra strano che abbia parlato proprio con chi in passato ha avuto screzi con lei.

Cosa rispondi ai commenti d'odio nei tuoi confronti? A chi ti accusa di averla "imbambolata"?

C’è tanta omofobia, una cosa che nel 2026 non dovrebbe esistere. Ma la cosa più grave è proprio quella di sentir parlare di manipolazione, lo trovo assurdo. Ci siamo amate quando nessuno ci guardava, lontano dagli occhi della gente, lei per me è stata casa.

Le hai scritto dopo la sua intervista?

No, zero contatti. E non la cercherò, userò questo periodo per concentrarmi su me stessa e sulla mia musica. Mi fa male tutto quello che si è creato, perché la nostra era una storia pulita.

Cosa ti ferisce di più in questo momento?

Il fatto che lei abbia parlato solo per sé, dicendo di essere "felice". Se lo dice, significa che con me non lo era? Lei sa bene i sacrifici che ho fatto, ho cambiato vita per questo amore. Spero che si fermi a riflettere, intanto le auguro il meglio.