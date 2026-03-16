“Maria Esposito e Silvia Uras di nuovo insieme”, il colpo di scena a poche settimane dalla rottura

Maria Esposito e Silvia Uras sarebbero tornate insieme. L’attrice e la cantante avevano raccontato, separatamente, di essersi lasciate solo qualche settimana fa. Contattata da Fanpage, però, Uras non ha commentato la questione.

Maria Esposito e Silvia Uras sarebbero tornate insieme. L'attrice star di Mare Fuori e la cantante avevano dichiarato di aver messo un punto alla loro storia d'amore, ma se è vero che al cuore non si comanda, è chiaro che tra le due sia sia riaccesa una fiamma e, quindi, avrebbero pensato di riprovarci. A diffondere la notizia è stata Deianira Marzano sul suo seguitissimo account Instagram. Silvia Uras, contattata da Fanpage, in merito alla questione, non ha risposto alla domanda.

Maria Esposito e Silvia Uras di nuovo insieme

La rottura tra Maria Esposito e Silvia Uras aveva lasciato perplessi i fan dell'attrice napoletana che, però, avevano notato l'assenza dai social della coppia, subodorando che qualcosa tra loro fosse andato storto. La Rosa Ricci di Mare Fuori, in un'intervista aveva dichiarato di essere "single e felice" dando così conferma a quelle che erano solamente indiscrezioni. La 22enne aveva sottolineato come la sua vita fosse stata data in pasto ai social e commentando la faccenda aveva chiosato dicendo: "Ma chi non sbaglia alla mia età?". La parole di una ragazza consapevole delle proprie scelte e che, dopo aver vissuto un amore, anche importante, sembra pronta per andare avanti. Almeno questo sembrava essere il quadro, ma stando agli ultimi rumors sulla coppia, pare che le due abbiano deciso di riprovarci. Sebbene Fanpage abbia contattato la cantante, quest'ultima non si è voluta esprimere a riguardo, nonostante solo qualche settimana fa avesse rilasciato un'intervista nella quale parlava della fine di questa storia d'amore.

Cosa aveva detto Silvia Uras sulla fine della storia con Maria Esposito

Ai microfoni di Fanpage, infatti, la cantante aveva detto che si era trattato di una decisione dell'attrice e a chi l'avesse accusata di aver messo in atto una strategia per lanciare Mare Fuori 6, dal momento che la notizia della rottura è emersa in concomitanza con la sesta stagione della serie, la cantante aveva risposto che non c'era mai stato questo intento. Uras dice chiaramente che non si aspettava che la notizia fosse divulgata senza che lei fosse avvisata e aggiunge parlando dei motivi che hanno portato alla rottura: "Ha parlato di incomprensioni caratteriali che, secondo me, erano assolutamente risolvibili. Purtroppo, quando intervengono circostanze esterne, si arriva a queste conclusioni. Forse voleva una vita più libera, non da coppia".