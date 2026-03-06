Maria Esposito conferma la rottura con Silvia Uras: “Single e felice”, ma fino a un mese fa parlavano d’amore

Maria Esposito e Silvia Uras si sono lasciate. A confermare la fine di un legame che sembrava indissolubile è stata la protagonista di Mare Fuori. Una notizia che arriva come un fulmine a ciel sereno, dato che fino a un mese fa le due apparivano inseparabili sui social, tra fughe d’amore alle Maldive e dediche al miele.

Maria Esposito e Silvia Uras si sono lasciate. A confermare la fine di un legame che sembrava indissolubile è stata proprio la protagonista di Mare Fuori, che in una recente intervista si è definita "single e felice". Una notizia che arriva come un fulmine a ciel sereno, dato che fino a un mese fa le due apparivano inseparabili sui social, tra fughe d'amore alle Maldive e dediche al miele. Fanpage.it aveva cercato Uras lo scorso 23 febbraio, invitandola a partecipare come ospite insieme a Maria Esposito nel format Non è la Tv. Un invito declinato per motivi lavorativi: "Adesso siamo a Roma, partiamo per Napoli tra mezz'ora e sarò impegnata in studio per registrare", aveva detto, riferendosi presumibilmente a lei e la sua ex.

La parole di Maria Esposito

L'attrice ha deciso di intervenire personalmente per mettere un punto definitivo ai rumors sulla rottura, confermandola: "Sono single e felice". Esposito ha poi riflettuto sull'esposizione mediatica del loro rapporto: "Ho dato in pasto la mia vita ai social, ma chi non sbaglia alla mia età?", ha detto in un'intervista a Gabriele Parpiglia. Una frase che suona come una presa di coscienza: la celebre Rosa Ricci della serie cult Rai riconosce di aver vissuto i suoi sentimenti "a favore di camera", pagando il prezzo di una narrazione forse troppo esplicita rispetto alla realtà dei fatti.

Il paradosso: l'intervista a Bellini, l'invito declinato a Fanpage e le dediche social

Ciò che rende la rottura una sorta di giallo mediatico è la tempistica. Solo due giorni fa, infatti, è stata pubblicata l'intervista di Silvia Uras nel podcast "Zero Possibilità" di Decibel Bellini. In studio c'era anche Maria Esposito, e le parole della sua ormai ex compagna erano state un inno all'amore: “È stato un amore a prima vista. All'inizio eravamo amiche, fino a un momento in cui i nostri cuori non ce l'hanno fatta più e ci hanno detto di smettere di essere solo amiche. Maria mi ha cambiato la vita, siamo state l'una la salvezza dell'altra”. Sebbene l'intervista sia stata registrata lo scorso 12 febbraio, e le sue sembrassero "molto serene" in quell'occasione, come appreso da Fanpage.it, la sua pubblicazione proprio a ridosso dell'addio ha creato confusione tra gli utenti. Fanpage.it, inoltre, aveva cercato Uras lo scorso 23 febbraio, invitandola a partecipare come ospite a Non è la Tv insieme a Maria Esposito. Un invito declinato per motivi lavorativi: "Adesso siamo a Roma, partiamo a Napoli tra mezz'ora", aveva detto, riferendosi presumibilmente a lei e l'attrice.

La community della tiktoker e dell'attrice ha avuto una reazione decisa rispetto alla notizia. Sui profili delle due, infatti, sono diversi gli utenti che criticano quella che viene percepita come una gestione piuttosto superficiale del loro sentimento. Molti di loro sottolineano proprio l'ambiguità della tempistica, visto che a San Valentino le due si giuravano "amore eterno", senza contare i numerosi contenuti di coppia postati durante il loro viaggio alle Maldive, che risale a un mese fa.

Il racconto della loro storia a Fanpage

A testimoniare che fino a poco la situazione fosse radicalmente opposta, anche due interviste rilasciate da Uras e Ricci a Fanpage, in cui avevano parlato del loro rapporto come di qualcosa di viscerale. Silvia Uras, musicista e colonna portante della vita di Esposito, era stata descritta come il suo porto sicuro, colei che aveva saputo leggere l'anima dell'attrice oltre il personaggio. Il loro legame era diventato ancor più saldo anche grazie al film "Io sono Rosa Ricci", dove la loro collaborazione artistica aveva creato una sinergia che sembrava salda. Proprio questa simbiosi professionale e privata rende oggi la rottura improvvisa ancora più difficile da comprendere.