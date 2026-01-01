Maria Esposito innamorata di Silvia Uras: “Avevo paura, ora penso solo a noi. Il suo amore mi ha salvato”

Maria Esposito ha rivolto una dolcissima dedica a Silvia Uras. L’attrice di Mare Fuori ha confidato che l’amore della cantante l’ha salvata e le ha permesso di vivere il loro rapporto senza paura: “Ci ho messo un anno e quattro mesi per iniziare a pensare solo a noi e smettere di scappare”.

Maria Esposito ha festeggiato l'arrivo del 2026 con Silvia Uras e le ha rivolto pubblicamente una dedica in cui, per la prima volta, ha parlato dell'amore che prova per lei. L'attrice, che ha raggiunto la notorietà con il ruolo di Rosa Ricci nella serie Mare Fuori e nel prequel Io sono Rosa Ricci, in passato ha sempre evitato di sbilanciarsi sulla natura del rapporto con la cantante, probabilmente per proteggere ciò che di bello stava germogliando tra loro.

La dedica di Maria Eposito a Silvia Uras. L'attrice ha voluto trascorrere gli ultimi attimi del 2025 e l'inizio del nuovo anno con la cantante. A lei ha rivolto una romantica dedica, ripercorrendo le tappe della loro conoscenza. Ha spiegato che dal 2024, Silvia è "la cosa più bella" della sua vita. Tuttavia, è anche stata la più brutta, perché l'ha costretta ad affrontare le "paure" che aveva dentro e a trovare il coraggio di provare ancora una volta delle emozioni: "Era una delle cose che mi spaventava di più, perché significava espormi, sentire, rischiare di nuovo". L'incontro con Silvia Uras l'ha cambiata profondamente: "Prima di lei ero fredda, strafottente, chiusa in me stessa, mi proteggevo cosi, facendo finta di non aver bisogno di niente e di nessuno".

L'attrice ha confidato di avere fatto tante cose di cui si è pentita: "Le ho fatte solo perché avevo paura di amare, solo perché avevo paura di qualcosa che non era la mia realtà, di qualcosa che non mi era mai successo prima. Avevo paura di sentire troppo, di perdere il controllo, di farmi male". Dopo un anno e quattro mesi è riuscita a vincere i suoi timori:

Ci ho messo un anno e quattro mesi per fregarmene di tutto e di tutti e iniziare a pensare solo a me, a noi. Per smettere di scappare. Per restare. E se posso dare un consiglio è questo: non fate come me. Amate. Amate in qualsiasi forma, senza riserve, senza paura, perché non c'è niente che possa salvarti più dell'amore. Lei mi ha salvata!

Maria Esposito non ha mai nascosto di essere molto legata a Silvia Uras. Nei mesi scorsi l'aveva definita una persona molto importante per lei, che era stata in grado di renderla felice come non lo era mai stata in vita sua. Tuttavia, l'attrice ha sempre evitato di etichettare il loro rapporto. Una decisione che sembra condividere con Silvia Uras, che in un'intervista rilasciata a Fanpage.it lo scorso ottobre ha dichiarato: "Tra me e Maria Esposito non servono definizioni".