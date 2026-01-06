Gossip
Arisa e la ricerca dell’amore: “Iscriversi a un sito di incontri è innocuo. Oggi non capisco se sono innamorata”

Dopo aver raccontato di essersi iscritta a un sito di incontri per cercare l’amore, Arisa ha parlato di come si sente oggi: “Non riesco a capire se sono innamorata. Non ho una lista di caratteristiche precise”.
A cura di Elisabetta Murina
Arisa è tornata a parlare dell‘amore, dopo aver raccontato un mese fa di essersi iscritta a un app di incontri per trovare l'uomo giusto. La cantante ha scelto di usare il suo vero nome e ha rivelato di aver parlato principalmente con ragazzi stranieri, anche se uno solo l'avrebbe davvero incuriosita.

"Che male c'è? Con un ragazzo straniero mi sono sentita più libera, poi sì, sottona", ha raccontato in un'intervista a La Repubblica a proposito di come procede la ricerca del partner ideale. Rosalba Pippa, suo nome all'anagrafe, è convinta che l'amore sia essenziale nella vita di tutti: "Secondo me tutte le persone al mondo vivono per essere amate: in un modo o nell'altro, è il fine ultimo. C'è chi si fa crescere i capelli, chi si compra l’auto più bella, lo scopo è essere accolti e apprezzati. Coincide con l'amore". Arisa ha da sempre parlato con sincerità e libertà della sua vita privata, sottolineando come la scelta di iscriversi a un sito di incontri sia "una cosa innocua", che "viene amplificata solo perché sono Arisa". La cantante  ha anche precisato: "Queste app vengono utilizzate anche per chiacchierare, passare il tempo, esplorare".

Ma quindi Arisa, ad oggi, ha trovato l'amore? "Non si sa, non riesco a capirlo", ha spiegato a chi le chiede se sia innamorata. E sulla persona che vorrebbe al suo fianco: "Non ho una lista di caratteristiche a cui deve necessariamente aderire. Posso innamorarmi di chi è l'esatto contrario di chi vorrei vicino". 

Lo scorso marzo Arisa aveva parlato per la prima volta pubblicamente della rottura da Walter Ricci e da allora aveva mantenuto una certa riservatezza sul tema. Lo scorso ottobre, ospite di Verissimo, a Silvia Toffanin aveva svelato di essere "sola" ma con una precisazione: "C'è sempre qualcosa che belle in pentola, una persona a cui pensi più delle altre. C'è anche adesso". 

Gossip
