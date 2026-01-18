Nancy Brilli e l’amore: “Sono single e un po’ zitella, mio figlio è preoccupato. Gli incontri mi annoiano”

Nancy Brilli ha parlato della sua vita sentimentale attuale: “Faccio la vita da single e mio figlio è preoccupato. Sono un po’ zitella, mi annoio dopo un po’”.

Nancy Brilli è tornata a parlare della sua vita sentimentale. Lo scorso luglio, prima dell'avventura a Ballando con le Stelle, l'attrice si era detta single e corteggiata da diversi uomini sposati, a cui però non avrebbe mai ceduto. A distanza di qualche mese, ha spiegato come sta vivendo questa fase della sua vita.

Ospite di Verissimo, nella puntata del 18 gennaio, Brilli ha parlato dell'amore: ad oggi è ancora single e ha spiegato che suo figlio si preoccupa di questo aspetto. "Ci sono stati degli incontri ma una noia, bisognerà che cominci ad abbassare le aspettative. Dopo un po' che sta da sola diventi anche zitella, mi sono un po' inzitellita", ha scherzato in studio con Silvia Toffanin. E ha poi precisato: "Ho bisogno di un po' di respiro. Esisterà un uomo? Faccio una vita da single e mio figlio è molto preoccupato".

Archiviata la storia d'amore con Roy De Vita, a cui è stata legata per oltre 10 anni, Brilli non ha più vissuto una relazione importante. Nel corso degli anni, però, come lei stessa ha spiegato, ha avuto diversi incontri con uomini: "In questi anni di singletudine, in cui ho avuto frequentazioni, sono rimasta molto stupita dalla quantità di uomini sposati che ci provano. Lo trovo di una tristezza".

Al momento si gode il rapporto con il figlio Francesco, 25 anni, che lavora in Umbria ma appena ha la possibilità va a Roma a trovarla. "Per lui sono stata la mamma che avrei voluto avere io. La mia l’ho persa che avevo 10 anni", aveva spiegato in un'intervista al settimanale Gente rilasciata qualche mese fa.