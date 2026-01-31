Valeria Graci: “Con Antonio è stato un colpo di fulmine, ma la star di casa resto io. Mio figlio non vedeva l’ora”

Valeria Graci ha parlato della sua vita sentimentale: da quasi 3 anni è fidanzata con Antonio, lontano dal mondo dello spettacolo, con cui è stato un “colpo di fulmine”. “Mio figlio non vedeva l’ora mi fidanzassi”, ha raccontato. Quanto al rapporto con l’ex: “Lascio tempo alla giustizia di portare avanti le cose”.

Valeria Graci ha ritrovato l'amore. La nota comica e attrice ha raccontato di essere di nuovo felice accanto al compagno Antonio, dopo un passato piuttosto turbolento in ambito sentimentale. Nel 2020 aveva parlato per la prima volta di violenze psicologiche subite dall'ex Simon Russo, padre di suo figlio Pierluigi.

Ospite di Verissimo, nella puntata in onda il 31 gennaio, Valeria Graci ha raccontato a Silvia Toffanin la sua vita sentimentale. Da circa 3 anni è felicemente fidanzata con Antonio, un uomo lontano dal mondo dello spettacolo e che è arrivato nella sua vita in maniera del tutto inaspettata: "La vita torna a sorprenderti quando meno te lo aspetto, quando pensi che non ci sia più niente che possa stupirti. L'incontro con Antonio è stato magico". Tra loro è stato un colpo di fulmine: "Stiamo insieme da quasi 3 anni, non fa questo lavoro ed è anche molto timido. Rispetta il mio lavoro, abbiamo un rapporto molto bello, ma la vera star di casa resto io. L'ho incontrato per caso, è stato un colpo di fulmine".

Graci è stata chiara fin da subito: "Mio figlio viene prima di tutto, poi il mio lavoro, la famiglia". In realtà, però, il rapporto è cresciuto e si è trasformato in modo del tutto naturale e Antonio ha preso spazio nella sua vita. Quanto al figlio Pierluigi, il primo incontro con il compagno è andato nel migliore dei modi: "Mio figlio non vedeva l'ora che mi fidanzassi. Antonio rispetta tantissimo i nostri spazi e i ruoli, per Pigi (Pierluigi, ndr) è un amico, un confidente, un fratello maggiore".

Guardando al passato, al suo precedente rapporto, Graci ha ammesso di portare con sé delle "cicatrici", che però l'hanno aiutata a diventare la persona che è oggi: "Lascio alla giustizia il tempo di portare avanti le cose. I rapporti con il mio ex sono molto diversi ora, ma a distanza di anni dico grazie perché se non avessi vissuto questi momenti di difficoltà, oggi non sarei la donna che sono, forte e che non scende a compromessi".