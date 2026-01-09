Corinne Clery: “Penso al matrimonio. Il rapporto con mio figlio è perso, ma non è mai stato violento con me”

Corinne Clery si è raccontata a Storie al Bivio, dove ha parlato del suo difficile rapporto con il figlio Alex, che ormai pensa sia irrecuperabile, ma anche del legame con l’imprenditore Claudio Gentili che vorrebbe sposare.

Ospite della puntata di Storie al Bivio, il programma condotto da Monica Setta e in onda il sabato pomeriggio alle 15:30 su Rai2, è stata l'attrice Corinne Clery. Nella chiacchierata con la giornalista ha parlato del rapporto, difficilmente recuperabile con suo figlio Alex Wayaffe, ma anche della sua nuova vita accanto a Claudio Gentili, con il quale pensa anche alle nozze.

Il rapporto con il figlio Alex

Un racconto doloroso quello di Corinne Clery, che nel salotto di Monica Setta ha parlato della vicenda complicata che vede protagonista suo figlio Alex, con il quale ha chiuso ogni tipo di contatto da circa otto anni. I due hanno sempre avuto un rapporto conflittuale, sfociato poi in questioni economiche: "Tutti i soldi che avevo non bastavano" aveva detto in passato, lamentando anche il fatto che negli anni si fosse sentita mortificata e umiliata da lui, che l'ha anche recentemente denunciata per diffamazione a Monica Setta, quindi, ha raccontato

Non ho più parlato con mio figlio. Dopo otto anni, ormai per me il rapporto è perso. Si parleranno i nostri avvocati ma voglio smentire che mio figlio, come è stato detto, sia un violento. Mi ha fatto violenza psicologica per anni, ma non mi ha mai picchiato. Altrimenti lo avrei denunciato. Ormai la vicenda fra noi è chiusa per sempre. Il rimpianto? Aver perso le mie nipoti, che non sento dal gennaio scorso e che forse non sentirò più

La vita con Claudio Gentili

Nonostante la sofferenza per questo legame, l'attrice di ritorno dalle vacanze natalizie trascorse a Parigi, in compagnia dell'imprenditore Claudio Gentili, ha dichiarato: "Sono rinata grazie a un affetto speciale, Claudio" per poi aggiungere: "Ci frequentiamo da tre anni, ma dopo il viaggio meraviglioso a Parigi abbiamo pensato di sposarci". Gentili, presente in studio, non ha battuto ciglio e, anzi, ha rilanciato quanto detto dalla compagna sostenendo di volerla sposare il prima possibile: "Fosse per me, anche domani" ha chiosato.