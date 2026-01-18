Verissimo, Iva Zanicchi a Katia Ricciarelli: “Faccio sogni erotici”. Silvia Toffanin in imbarazzo: “Me ne vado”

Katia Ricciarelli ha festeggiato i suoi 80 anni a Verissimo insieme a Iva Zanicchi. Le due cantanti e amiche hanno parlato dell’amore, tra battute e “sogni erotici”, mettendo in imbarazzo la conduttrice Silvia Toffanin: “Me ne vado”.

Katia Ricciarelli ha compiuto 80 anni e ha celebrato l'importante traguardo ospite di Verissimo, nella puntata del 18 gennaio. Al suo fianco in studio Iva Zanicchi, amica e collega di 6 anni più grande, con cui ha scherzato insieme a Silvia Toffanin. Tra gli argomenti della loro intervista anche l'amore, che ha messo in imbarazzo la conduttrice per via di alcune battute.

Le due donne hanno parlato di amore e Zanicchi ha domandato alla festeggiata: "Hai un uomo che ti corteggia?". "No", ha risposto lei. "Peccato, perché fare l'amore fa tanto bene", ha ribattuto la cantante. A quel punto è intervenuta Silvia Toffanin, che ha cercato di indagare sulla vita sentimentale delle sue ospiti. A Zanicchi ha chiesto: "Tu ce l'hai?", lei ha risposto: "Con il pensiero faccio l'amore e sogno tanto… Faccio sogni erotici". "Anche io", ha fatto eco Ricciarelli scherzando. "Fai l'amore con Pippo Baudo? Speriamo di no", ha detto tra le risate Zanicchi. Silvia Toffanin si è mostrata imbarazzata dalle sue ospiti, tanto che ha minacciato di andarsene e si è alzata dalla poltrona, facendo finta di lasciare lo studio.

Zanicchi ha continuato a punzecchiare l'amica cercando di farle confessare la presenza nella sua vita di un "produttore vinicolo che le fa la corte". Ricciarelli però non si è sbilanciata e si è limitata a dire: "Devo stare attenta, se gli capita qualcosa devo fare la badante poi". Rimasta sola in studio con Silvia Toffanin, la cantante è tornata a parlare di amore e le ha confidato che in realtà, dopo la morte del marito Fausto Pinna, non ha avuto nessun altro uomo al suo fianco. "C'è solo qualche imbecille che telefona e mi invita per un caffè", ha spiegato.