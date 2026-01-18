Gossip
video suggerito
video suggerito

Verissimo, Iva Zanicchi a Katia Ricciarelli: “Faccio sogni erotici”. Silvia Toffanin in imbarazzo: “Me ne vado”

Katia Ricciarelli ha festeggiato i suoi 80 anni a Verissimo insieme a Iva Zanicchi. Le due cantanti e amiche hanno parlato dell’amore, tra battute e “sogni erotici”, mettendo in imbarazzo la conduttrice Silvia Toffanin: “Me ne vado”.
Segui le notizie di Fanpage.it direttamente su Google.
A cura di Elisabetta Murina
93 CONDIVISIONI
Immagine

Katia Ricciarelli ha compiuto 80 anni e ha celebrato l'importante traguardo ospite di Verissimo, nella puntata del 18 gennaio. Al suo fianco in studio Iva Zanicchi, amica e collega di 6 anni più grande, con cui ha scherzato insieme a Silvia Toffanin. Tra gli argomenti della loro intervista anche l'amore, che ha messo in imbarazzo la conduttrice per via di alcune battute.

Le due donne hanno parlato di amore e Zanicchi ha domandato alla festeggiata: "Hai un uomo che ti corteggia?". "No", ha risposto lei. "Peccato, perché fare l'amore fa tanto bene", ha ribattuto la cantante. A quel punto è intervenuta Silvia Toffanin, che ha cercato di indagare sulla vita sentimentale delle sue ospiti. A Zanicchi ha chiesto: "Tu ce l'hai?", lei ha risposto: "Con il pensiero faccio l'amore e sogno tanto… Faccio sogni erotici". "Anche io", ha fatto eco Ricciarelli scherzando. "Fai l'amore con Pippo Baudo? Speriamo di no", ha detto tra le risate Zanicchi. Silvia Toffanin si è mostrata imbarazzata dalle sue ospiti, tanto che ha minacciato di andarsene e si è alzata dalla poltrona, facendo finta di lasciare lo studio.

Zanicchi ha continuato a punzecchiare l'amica cercando di farle confessare la presenza nella sua vita di un "produttore vinicolo che le fa la corte". Ricciarelli però non si è sbilanciata e si è limitata a dire: "Devo stare attenta, se gli capita qualcosa devo fare la badante poi". Rimasta sola in studio con Silvia Toffanin, la cantante è tornata a parlare di amore e le ha confidato che in realtà, dopo la morte del marito Fausto Pinna, non ha avuto nessun altro uomo al suo fianco. "C'è solo qualche imbecille che telefona e mi invita per un caffè", ha spiegato.

Gossip
93 CONDIVISIONI
Immagine
Domenica
In tv
Clizia Incorvaia: "La sentenza mi ha ridato dignità. Violenze da Sarcina? Meglio omettere"
Verissimo, Iva Zanicchi a Katia Ricciarelli: "Faccio sogni erotici". Silvia Toffanin in imbarazzo: "Me ne vado"
Nancy Brilli e l'amore: "Sono single e un po' zitella, mio figlio è preoccupato. Gli incontri mi annoiano"
Sophia Loren a 91 anni, parla il figlio Carlo Ponti Jr sulle condizioni di salute: "È ancora gagliarda"
Federica Pellegrini e Matteo Giunta: "Matilde ha avuto le convulsioni e non rispondeva. Ci sentivamo impotenti"
Valeria Marini canta (e stona) Laura Pausini a Domenica In, la showgirl a Mara Venier: "Me l'hai detto tu di cantare"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Gossip
api url views