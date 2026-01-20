Katia Ricciarelli: “Faccio sogni erotici con uomini senza viso. Non ho un compagno, vivo con il cane”

Katia Ricciarelli, il 18 gennaio, ha festeggiato gli 80 anni. L'artista ha celebrato questo importante traguardo con una cena tra amici. In un'intervista ha raccontato: "Mi hanno regalato tanti fiori e tanto affetto". Tuttavia ha confidato di avere vissuto questo compleanno con un certo distacco, come se non fosse il suo. E ha ironizzato: "Ogni giorno sento che muore questo, muore l'altro. Sono rimasta l'ultima gallina del pollaio".

40 anni fa, nel giorno del suo compleanno sposò Pippo Baudo. In un'intervista rilasciata al programma radiofonico Un giorno da pecora condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari su Rai Radio1 è tornata con la mente a quella ricorrenza speciale. Il 18 gennaio del 1986 convolò a nozze con Pippo Baudo: "Mi feci un bel regalo". Ricciarelli ha raccontato che era pronta per partire per la Russia dove era attesa per lavoro, così decise di proporre al suo compagno di sposarsi prima: "Gli dissi: ci sposiamo e il giorno dopo partiamo. Lui in Russia si divertì da morire, faceva andare su e giù il sipario del teatro Bolshoi in continuazione, fu divertentissimo". Dopo il divorzio quella ricorrenza non rappresentava più un punto di incontro tra loro. Pippo Baudo non le faceva più neanche gli auguri di compleanno: "Ogni tanto forse ero io a provare a mandare a Pippo dei messaggi, in cui chiedevo di potergli fare gli auguri, visto che, non so perché, non potevo parlarci direttamente".

I sogni erotici di Katia Ricciarelli. L'artista, in vena di confidenze, ha parlato dei sogni erotici che continuano a popolare le sue notti: "I miei sogni sessuali? Che colpa ne ho io. Io sogno tutte le notti, sogno tantissimo. Non sempre sessuale, sogno di tutto. Se sogno qualche personaggio in particolare? No, no, senza viso. Può essere chiunque". Infine, sulla sua situazione sentimentale ha dichiarato: "Non ho uomini, sono da sola, vivo con il cane".