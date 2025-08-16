Katia Ricciarelli ricorda Pippo Baudo: “Ci siamo sposati per amore, non si dimenticano 18 anni insieme”

Tra i personaggi del mondo dello spettacolo che hanno ricordato Pippo Baudo, morto il 16 agosto all'età di 89 anni, c'è anche Katia Ricciarelli. La soprano è stata sposata con il noto conduttore tv dal 1986 al 2004, anno in cui divorziarono. Di recente, Ricciarelli aveva parlato di lui a Storie di Donne al Bivio: "L'ho amato moltissimo e non l'ho mai dimenticato. Se dovesse avere bisogno di qualcosa, correrei al suo fianco".

Il ricordo di Katia Ricciarelli

"Al di là di come è andata tra noi spero di rincontrarlo lassù e farci 4 risate", ha detto Ricciarelli ad Adnkronos ricordato l'ex marito Pippo Baudo. "Sono molto scossa da questa notizia, non ci vedevamo più ma non si possono dimenticare 18 anni insieme. Non credevo fosse vero visto che tante volte sono girate voci false sulla sua morte", ha poi continuato. Nonostante quello che hanno vissuto e come è finito il loro rapporto, l'amore che li ha legati rimarrà per sempre: "Ci siamo sposati per amore. E io ho sempre detto che Pippo era stato il numero 1 è una persona straordinaria dal punto di vista professionale".

Ricciarelli ha poi ricordato che, quando si sono visti dopo tanto tempo, "è come se non fosse successo mai niente". E ha concluso: "Oggi si chiude un'altra parenti della mia vita. Quando sarà per me, spero di ritrovarmi con Pippo per quattro risate".

L'amore tra Katia Ricciarelli e Pippo Baudo

Katia Ricciarelli e Pippo Baudo si sposarono il 19 gennaio 1986 a Militello, in Sicilia. "È stato l'amore della mia maturità, mi sarebbe piaciuto invecchiare con lui", aveva raccontato la soprano ospite di Verissimo. Dopo 18 anni di matrimonio, nel 2004, decisero di divorziare e da allora, come raccontò la soprano, non hanno più avuto alcun tipo di rapporto: "Non lo sento da quando abbiamo divorziato eppure dopo di lui non ho avuto più una storia". Nonostante questo, vista la forza del loro amore, non avrebbe esitato nemmeno un attimo ad essere al suo fianco: "Se dovesse mai avere bisogno di me, lui lo sa, io correrei al suo fianco in qualsiasi momento".