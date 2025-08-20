Pippo Baudo, oggi i funerali a Militello val di Catania in diretta: in centinaia per l’ultimo saluto al grande conduttore

Katia Ricciarelli, ex moglie di Pippo Baudo, è stata tra le prime a raggiungere la camera ardente allestita al Teatro delle Vittorie a Roma, ma non sarà presente ai funerali del re della televisione italiana. La cantante lirica ha spiegato, poi, il perché di questa decisione:

Non vado, non sto bene. L’altro giorno sono caduta e per non battere la testa mi sono incrinata una costola. Militello è troppo lontano.

È stato proprio nella cittadina siciliana che il 18 gennaio del 1986, Pippo Baudo e Katia Ricciarelli sono diventati marito e moglie. Nella stessa intervista l'artista ha raccontato di voler ricordare Militello com'era il giorno delle nozze: "Me lo porterò nella testa e nel cuore”.