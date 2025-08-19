Dove vedere i funerali di Pippo Baudo in diretta tv e quando: gli orari su Rai 1, Mediaset e streaming
I funerali di Pippo Baudo si terranno mercoledì 20 agosto 2025 presso la Chiesa di Santa Maria della Stella a Militello Val di Catania, paese natale del grande conduttore scomparso a 89 anni. Le esequie inizieranno alle 15:30 e saranno trasmesse in diretta televisiva per permettere a milioni di italiani di partecipare all'ultimo saluto al maestro della televisione italiana. La Rai ha confermato la copertura integrale della cerimonia con una diretta speciale che durerà fino alle 18:10, garantendo così la massima partecipazione del pubblico a questo momento di addio collettivo. Anche Rete 4 seguirà l'evento in diretta con Diario del Giorno, a partire dalle 15.30.
I funerali di Pippo Baudo in diretta tv su Rai 1 e Rete4
Rai 1 trasmetterà integralmente i funerali di Pippo Baudo con una diretta speciale curata dal Tg1. La copertura inizierà alle 15:30 e proseguirà fino alle 18:10, per un totale di 2 ore e 40 minuti di trasmissione dedicata all'ultimo saluto al grande conduttore.
Mediaset coprirà i funerali con una diretta speciale di Diario del Giorno, a partire dalle 15.30. Collegamenti e ospiti per commentare i funerali, in onda fino alle 18.40 per poi passare la linea direttamente al Tg4. La scelta di Rete4 di coprire i funerali di Pippo Baudo testimoniano l'importanza nazionale dell'evento e il rispetto trasversale che la figura di Baudo ha sempre riscosso in tutto il panorama televisivo italiano.
A che ora vedere i funerali di Pippo Baudo in tv il 20 agosto
I funerali di Pippo Baudo inizieranno mercoledì 20 agosto alle ore 15:30 presso la Chiesa di Santa Maria della Stella a Militello Val di Catania. L'orario è stato scelto per garantire la massima partecipazione del pubblico televisivo nel pomeriggio. La diretta su Rai 1 e su Rete4 inizierà alle 15:30 in punto con il collegamento dalla Sicilia, permettendo ai telespettatori di seguire tutti i momenti della cerimonia funebre.
Dove seguire i funerali di Pippo Baudo in diretta streaming
Oltre alla diretta televisiva su Rai 1, i funerali di Pippo Baudo saranno disponibili anche in streaming gratuito attraverso i canali digitali della Rai. La piattaforma RaiPlay trasmetterà integralmente la cerimonia, permettendo la visione anche su dispositivi mobili, tablet e computer. Stesso discorso vale per l'app Mediaset Infinity, che consentirà di seguire la diretta messa a punto da Rete4.