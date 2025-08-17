Morto Pippo Baudo, come cambia la programmazione per rendere omaggio al re della televisione italiana

Cambia la programmazione per rendere omaggio a Pippo Baudo. Il conduttore e volto simbolo della televisione italiana è morto sabato 16 agosto in un ospedale di Roma. Aveva 89 anni. La Rai, l'azienda a cui il suo nome è maggiormente legato, ha interrotto prontamente la regolare programmazione con un'edizione straordinaria del Tg1 e una puntata speciale di Techetechetè. Poi, ha riproposto la puntata di Mille e un libro in cui Pippo Baudo si raccontava a Gigi Marzullo. La programmazione continuerà a rendere omaggio al conduttore scomparso anche nel corso della giornata di domenica 17 agosto.

Nella giornata di domenica 17 agosto, Rai1 continuerà a rendere omaggio a Pippo Baudo. A partire dalle ore 08:20 e fino alle ore 10:00 andrà in onda una speciale del Tg1 in diretta. A condurlo sarà Giorgia Cardinaletti. La giornalista si era già occupata dello speciale di sabato 16 agosto. Con lei tanti ospiti per ricordare la brillante carriera di Pippo Baudo e il modo in cui ha lasciato il segno nella cultura italiana. Ma non è tutto. Dalle ore 14:00 alle ore 18:40 andrà in onda una puntata speciale del programma Estate in diretta completamente dedicata a Pippo Baudo. Alle 20:30 andrà in onda una puntata di Techetechetè e, in seconda serata, l'ultima intervista rilasciata dal conduttore a Pierluigi Diaco. Anche Rai2 dedicherà lo Speciale Tg2 al conduttore. L'appuntamento è dalle ore 18 alle ore 19. Su Rai3, a partire dalle ore 9, il film Il mio nome è donna Rosa. Alle 20, Blob e poi Mixer entrambi dedicati all'artista.

Pippo Baudo è morto sabato 16 agosto all'età di 89 anni. La famiglia ha fatto sapere che il noto conduttore si è spento serenamente, circondato dagli affetti più cari. Nel rispetto della sua fede, ha voluto accanto un sacerdote. Secondo quanto annunciato dal Tg1, la camera ardente sarà allestita presso il Policlinico Campus Biomedico, dove il conduttore è deceduto. Dovrebbe essere aperta intorno alle 11 di domenica 17 agosto. La famiglia, inoltre, avrebbe espresso la volontà di portare la salma in Sicilia, nel paese d’origine di Pippo Baudo, per i funerali.