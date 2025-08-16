È morto Pippo Baudo, lo storico volto della televisione aveva 89 anni

È morto a 89 anni Pippo Baudo, storico volto della televisione italiana. La notizia, appresa da Ansa da fonti vicine alla famiglia, è stata confermata dall'avvocato Giorgio Assumma.

La carriera di Pippo Baudo

La carriera di Pippo Baudo ha segnato la storia del mondo della televisione. Considerato uno dei conduttori iconici del piccolo schermo italiano, è stato a lungo uno dei volti più rappresentativi della Rai. Negli anni ha condotto con straordinario successo titoli del calibro di Settevoci, Canzonissima, Domenica in, Fantastico, Serata d'onore e Novecento. A lungo, inoltre, è stato conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremoconduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo di cui detiene il record di conduzioni, con 13 edizioni condotte tra il 1968 e il 2008. Oltre a essere uno dei mattatori iconici del piccolo schermo, Baudo è stato un talent scout avendo scoperto e lanciato artisti del calibro di Lorella Cuccarini, Giorgia, Laura Pausini, Fabrizio Moro, Barbara d’Urso, Heather Parisi e numerosi altri.

L’esordio in tv dopo la laurea in Legge

Figlio unico dell’avvocato Giovanni Baudo, Pippo Baudo consegue la laurea in Legge prima di dedicarsi al mondo dello spettacolo. Esordisce negli anni Sessanta come conduttore delle trasmissioni Guida degli emigranti, Primo piano e Telecruciverba. Approda quindi a CantaItalia e al Festival di Napoli per poi cominciare la carriera in Rai. Nel 1968 sbarca per la prima volta sul palco del teatro dell’Ariston per condurre Sanremo accanto a Luisa Rivelli. Dopo essersi guadagnato una fama che gli consente di rivaleggiare con figure storiche della televisione come Corrado e Mike Bongiorno, Baudo eredita Canzonissima. La prima serata del sabato sera arriva per la prima volta nel 1979 con Luna Park in cui, affiancato da Tina Turner, lancia la showgirl Heather Parisi. Quindi succede a Corrado al timone di Domenica In che conduce con enorme successo fino al 1985. Comincia un periodo d’oro per Pippo che arriva al timone di varietà come Fantastico e Serata d’onore, format che sbaragliano la concorrenza. A Sanremo nel 1987 riesce a stabilire un record, rimasto fino a oggi imbattuto, con 17 milioni di spettatori di fronte alla tv nella serata finale. Il successo di Baudo prosegue inarrestabile fino ai primi anni 2000. Dal 2010, invece, le sue apparizioni in tv cominciano a diradarsi. Nel biennio 2015/2016, per la prima volta da 50 anni, non conduce alcuna trasmissione televisiva. Riprenderà a lavorare a partire dall’anno successivo con Domenica In, I fatti vostri e la conduzione di Sanremo Giovani in coppia con Fabio Rovazzi. L’ultima apparizione televisiva arriva a febbraio 2024 quando partecipa a La Tv fa 70, lo speciale condotto da Massimo Giletti per celebrare i 70 anni della Rai.

La vita privata di Pippo Baudo

Pippo Baudo ha avuto 5 compagne e 2 figli. Nel 1962, dal legame con Mirella Adinolfi nasce Alessandro che il conduttore riconosce solo nel 1996 dopo una breve vicenda legale. Nel 1970, invece, dal matrimonio con Angela Lippi nasce Tiziana, figlia che per anni ha lavorato al suo fianco come segretaria e assistente. Ha avuto tre nipoti: da Tiziana i gemelli Nicholas e Nicole, nati nel 2010, e Sean, figlio di Alessandro nato nel 1990. Il matrimonio più noto è stato quello con Katia Ricciarelli, cantante lirica sposata nel 1986. La separazione è arrivata nel 2004, seguita dal divorzio firmato nel 2007. Ha inoltre avuto un legame durato 7 anni con Alida Chelli e una relazione più breve con Adriana Russo.