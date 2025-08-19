Pippo Baudo aveva un’infezione polmonare: “Si era curato, poi un problema cardiaco improvviso”

spettacolo
Gli ultimi mesi di vita di Pippo Baudo sono stati segnati da diversi problemi di salute che si sono sommati alla sua età avanzata. In particolare un ricovero a causa di un’infezione polmonare, apparentemente curata, poi il decesso improvviso. Baudo, inoltre, non vedeva più da tempo.
A cura di Andrea Parrella
I funerali di Pippo Baudo si terranno il 20 agosto a Militello, il suo paese di origine. Sarà l'ultima occasione per salutare un gigante della televisione e della cultura italiana che se ne va. Baudo era lontano dal video da tempo, l'ultima volta che lo avevamo visto in prima serata era stata lo scorso anno, quando aveva ripercorso i 70 anni della Tv con Massimo Giletti, che proprio nelle scorse ore aveva parlato delle ragioni per cui Baudo fosse collegato da casa: "Non vedeva più, stare seduto in studio l'avrebbe percepita come un gesto di supponenza verso il pubblico". 

I problemi di salute di Baudo negli ultimi mesi di vita

La perdita della vista, che gli ha impedito di leggere negli ultimi anni, cosa di cui soffriva molto, è stato uno dei segnali di peggioramento delle condizioni di salute di Baudo nei mesi che hanno preceduto il suo decesso. Mesi complicati da una caduta avvenuta poco prima di Natale, un incidente domestico che lo aveva ferito a una spalla e costretto a un ricovero in ospedale, con le dimissioni pochi giorni dopo, a inizio gennaio, e il ritorno a casa con un tutore alla spalla.

L'infezione polmonare e il ricovero

A inizio estate, tuttavia, Baudo ha avuto dei problemi di salute. Stando a quanto apprendiamo da una nostra fonte, che ha avuto modo di parlare con i medici che lo hanno avuto in cura, Baudo era infatti ricoverato da un mese: "Aveva un'infezione polmonare, nessun tumore a dispetto di quanto si sia vociferato nei giorni scorsi". Baudo è stato in ospedale ma non è mai andato in rianimazione, sottoponendosi a un percorso di cure: "Era uscito da questa infezione, si stava riprendendo, ma poi c’è stato un problema cardiaco improvviso". Questa, sostanzialmente, la causa del decesso di Baudo. Ad aggiungere dettagli alle sue condizioni di salute è stato, a poche ore dalla morte, il suo avvocato Giorgio Assumma:

Pippo ha avuto un indebolimento neurologico alle gambe che lo ha condizionato molto. In più, vedeva poco e cercava di nascondermelo, mi individuava attraverso la provenienza della mia voce. Tutte le volte che andavo a trovarlo, uscivo con un senso di angoscia. Gli ultimi mesi li ha passati chiuso in casa, non è quasi mai uscito se non per andare al compleanno di Pingitore del Bagaglino, aveva difficoltà a incontrare la gente.

