Le condizioni di salute di Pippo Baudo degli ultimi anni: l’incidente domestico e la foto in sedia a rotelle

Pippo Baudo è morto il 16 agosto all’età di 89 anni. La notizia è arrivata inaspettata, anche se più volte si era parlato negli ultimi tempi delle sue condizioni di salute: a dicembre 2024 aveva avuto un incidente domestico, mentre l’ultima apparizione risale a settembre 2024 in sedia a rotelle.

Il 16 agosto è morto Pippo Baudo. Il noto conduttore, volto storico tv, aveva 89 anni. La notizia è arrivata in modo inaspettato, anche se negli ultimi mesi più volte si era parlato delle sue condizioni di salute. A dicembre 2024 aveva avuto un incidente domestico ed era stato ricoverato in ospedale, riportando un trauma alla spalla. Dimesso all'inizio di gennaio 2025, aveva passato un periodo di riposo. L'ultima apparizione in pubblico risale a settembre 2024, quando in sedia a rotelle aveva partecipato al 90esimo compleanno di Pier Francesco Pingitore.

L'incidente domestico a dicembre: le condizioni di salute di Baudo

Il 2025 per Pippo Baudo non era iniziato nel migliore dei modi. Pochi giorni prima di Natale, infatti, il conduttore aveva avuto un incidente domestico ed era rimasto ferito a una spalla cadendo nella sua abitazione a Roma, nei pressi di Piazza di Spagna. Era stato ricoverato in ospedale e dimesso pochi giorni dopo, a inizio gennaio, in seguito a tutti gli accertamenti del caso. Era tornato a casa dove sarebbe stato a riposo e avrebbe recuperato le forze con l'aiuto di un tutore alla spalla.

L'ultima apparizione in pubblico in sedia a rotelle

L’ultima apparizione in pubblico di Pippo Baudo a settembre 2024

L'ultima apparizione in pubblico di Pippo Baudo risale a settembre 2024. Il conduttore aveva partecipato alla festa di compleanno di Pier Francesco Pingitore, storico volto del Bagaglino. Il conduttore, all'epoca 88enne, aveva festeggiato l'amico insieme ad altri personaggi della tv, come Valeria Marini, Pamela Patri, Milena Miconi, Gabriella Labate. Baudo si era presentato in sedia a rotelle all'evento e aveva posato per alcune foto, apparendo sorridente e felice, accennando anche a qualche passo a tempo di musica mentre brindava.

Le false notizie sulle sue condizioni di slaute

Solo qualche mese prima, sui social si era diffusa la notizia (lanciata dal sito Dillinger News di Fabrizio Corona) che Baudo fosse in "gravissime condizioni e ricoverato in una clinica romana". Il sito sosteneva che "avesse problemi di cuore" e che la situazione fosse piuttosto complicato. In realtà, poco dopo, era stato il diretto interessato tramite una nota Ansa a smentire il tutto. "Sta benissimo", aveva fatto sapere il suo staff.