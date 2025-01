Pippo Baudo ha avuto un incidente domestico prima di Natale: come sta adesso e cosa è successo

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Stando a quanto fa sapere l'Agenzia Nova, Pippo Baudo è stato vittima di una disavventura domestica prima delle festività. Alcuni giorni prima di Natale, il celebre conduttore televisivo, oggi 88enne, è rimasto ferito cadendo nella sua abitazione a Roma, nei pressi di Piazza di Spagna. Sarebbe caduto nella sua camera da letto riportando un trauma alla spalla. Dopo diversi giorni in ospedale, è stato dimesso: ora si troverebbe a casa, assistito dal personale privato, con un tutore alla spalla.

Come sta Pippo Baudo dopo la caduta in casa

Pippo Baudo ha riportato un trauma alla spalla dopo la caduta nella camera da letto della sua abitazione a Roma, nei pressi di Piazza di Spagna. Immediato l'intervento degli operatori del 118 che lo hanno trasportato al policlinico Gemelli. Stando a quanto si legge nella nota dell'agenzia Nova, il conduttore, dopo le visite necessarie, è stato dimesso dall'ospedale qualche giorno dopo l'incidente domestico. Ora si troverebbe a casa, assistito dal personale privato, con un tutore alla spalla.

Le feste di Natale trascorse a casa e l'ultima apparizione in pubblico

Pippo Baudo dopo l'accaduto è stato costretto al riposo. Ha per questo motivo trascorso le festività natalizie e di fine anno nella sua abitazione nella Capitale. La sua ultima apparizione in pubblico risale allo scorso settembre: ha partecipato al pranzo organizzato in occasione del compleanno di Francesco Pingitore, l'uomo che ha dato il via al Bagaglino, ed è stato fotografato accanto a tutti gli invitati VIP. Lo storico volto della televisione italiana era in sedia a rotelle e ha sorriso davanti alle telecamere. Lo scorso maggio, come spiegò LaPresse, era stato colpito da un problema al ginocchio. Alla clinica Paideia di Roma si stava sottoponendo ad alcune visite di controllo.