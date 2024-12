Alba Parietti rompe il silenzio dopo l’incidente in montagna: “Spesso criticata, la sanità pubblica è preziosa” Dopo essere stata investita sulle piste da scii, Alba Parietti ha parlato del suo incidente su Facebook. Nel lungo post, un elogio alla sanità pubblica italiana: “Con dedizione e umanità hanno saputo affrontare la mia situazione e quella degli altri pazienti”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Sara Leombruno

Alba Parietti rompe il silenzio dopo l'incidente in montagna. La presentatrice, mentre si trovava sulle piste di sci a Courmayeur,è stata investita da un minorenne che procedeva a grande velocità. Le prime parole dopo lo scontro, che l'ha costretta a recarsi all'ospedale più vicino: "In un momento storico in cui siamo abituati a sentire solo critiche, oggi voglio dare voce a un esempio di eccellenza. La sanità pubblica italiana è preziosa".

Le parole dopo l'incidente

Nel lungo post pubblicato dalla showgirl sul suo profilo Facebook, Alba Parietti ha scritto un elogio alla sanità pubblica italiana: “Oggi ho avuto necessariamente modo di riflettere su quanto sia preziosa, è spesso criticata, ma nella realtà si rivela un pilastro fondamentale del nostro Paese", le parole. Ieri, durante una giornata sugli sci, era stata investita da un minorenne che procedeva a grande velocità, in un momento in cui le piste erano quasi vuote: "L’incidente mi ha causato un trauma al ginocchio e oggi mi sono recata all’Ospedale Umberto Parini di Aosta per farmi visitare. Sono rimasta colpita dall’estrema cura, professionalità e attenzione dimostrate non solo nei miei confronti, ma verso tutti i pazienti presenti, nonostante il periodo festivo".

Parietti ha ringraziato l’équipe di traumatologia e il professore Rocco Mularache, che coordina il reparto, che "con dedizione e umanità hanno saputo affrontare ogni situazione con competenza e passione come tutto il suo staff".

La sanità pubblica italiana è fatta di grandi professionisti che meritano rispetto e gratitudine. In un momento storico in cui siamo abituati a sentire solo critiche, oggi voglio dare voce a un esempio di eccellenza. Grazie di cuore all’Ospedale Parini e a chi lavora ogni giorno per garantire la salute di tutti noi.

L'opinionista televisiva, poi, in un video condiviso su Instagram ha mostrato le sue condizioni. Dal divano di casa ha raccontato di essere stata 10 ore in pronto soccorso. La diagnosi è una frattura al ginocchio: "Poteva andare peggio", le parole.