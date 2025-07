Alessia Pascarella: “Ho fatto un intervento di riduzione al seno. Avevo una quarta, ma piccolo è più elegante”

video suggerito

A cura di Sara Leombruno

Alessia Pascarella è stata una delle protagonista di Temtpation Island 2024. La sua storia complicata con Lino Giuliano, fatta di diversi tira e molla anche nel corso degli ultimi mesi, l'ha posta spesso al centro delle discussioni social e delle pagine di cronaca rosa, ma adesso a far parlare è tutt'altro. L'ex concorrente ha fatto sapere di essersi sottoposta a un intervento di riduzione al seno, una scelta pensata e fortemente voluta: "Credo sia più elegante, ho sempre portato una quarta", le parole.

Alessia Pascarella e l'intervento di riduzione al seno

Rispondendo attraverso alcune stories su Instagram alle domande delle sue followers, l'ex concorrente di Temptation ha spiegato di aver dovuto rimuovere una cisti al seno e di aver colto l'occasione per fare anche una riduzione: "Ho sempre avuto un seno grande, ma a me piace il seno piccolo. Sto benissimo, grazie", le parole. La napoletana poi ha aggiunto: "Io ho sempre avuto un seno grande ma trovo il seno piccolo più elegante, anche quando ti vesti. Portavo una quarta. Dopo ho appuntamento con il dottore per togliere la fascia. Farò rispondere a lui perché sto ricevendo tantissime domande a cui non saprei cosa rispondere".

Come sta adesso l'ex di Temptation Island 2024

"Dolori assolutamente sopportabili", quelli sorti dopo l'operazione, come spiegato ancora sui social: "Mi sono operata mercoledì e oggi ho già guidato (ovviamente con calma). Sono super contenta di averlo fatto. E la cosa più bella è che mi stanno scrivendo tantissime ragazze, alcune ridendo mi dicono: “Wow, io le volevo più grandi, me le potevi dare a me”. Alla fine ognuna ha il suo percorso, l’importante è stare bene con se stesse". Infine, l'invito ad affidarsi a professionisti seri: "Non guardate solo il prezzo o i social, informatevi bene. Quando siamo su quel lettino, siamo completamente nelle mani del chirurgo. E vi dico solo questo: mi hanno contattata diversi chirurghi proponendomi interventi gratuiti ma non li ho nemmeno considerati. E penso che questo vi dica tutto".