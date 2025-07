Come sta Diletta Pagliano dopo l’operazione alla testa: “I dottori si stanno prendendo del tempo per capire”

Diletta Pagliano spiega sui social gli sviluppi dell’operazione alla testa che ha subito tre settimane fa, a seguito della quale le sono stati asportati due meningiomi. Adesso, l’influencer ed ex di Uomini e Donne è in attesa degli esami istologici: “Potrebbero esserci dei trattamenti aggressivi da fare”.

Diletta Pagliano spiega sui social gli sviluppi dell'operazione alla testa che ha subito tre settimane fa, a seguito della quale le sono stati asportati due meningiomi. Adesso, l'influencer ed ex di Uomini e Donne è in attesa degli esami istologici: "I dottori si stanno prendendo del tempo per capire".

Diletta Pagliano spiega come sta dopo l'operazione alla testa

Attraverso delle stories pubblicate sul suo profilo Instagram, Diletta Pagliano ha spiegato come sta dopo l'operazione alla testa, attraverso la quale le sono stati asportati due meningiomi: "L'operazione è andata benissimo, sono tutta gonfia a causa delle medicine che sto continuando a prendere, oggi ho ripreso anche a guidare e, piano piano, mi sto rimettendo in piedi". L'ex di Uomini e Donne ha spiegato di non aver ancora ricevuto un esito istologico: "I neurologi del Policlinico di Milano si devono riunire per capire la mia situazione. Le due lesioni che avevo in testa, una da 4 e una da 5 centimentri, sono state asportate, ne è rimasta una vicino a un vaso sanguigno che non potevano asportare".

"Potrebbero esserci dei trattamenti aggressivi da fare"

Pagliano ha poi raccontato di aver scoperto dell'esistenza dei meningiomi dopo aver accusati diversi sintomi: "Continuavo ad avere forti fitte alla nuca, con vertigini e labirintite". La sua è una condizione molto rara, perché si tratta di due meningiomi multipli nella zona del cervello, motivo per cui i dottori si stanno prendendo del tempo per capire come procedere. Dopo essersi informata, l'influencer ha spiegato che potrebbero esserci dei trattamenti aggressivi da dover fare, come la radioterapia: